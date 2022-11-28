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Фото: Michael Gstettenbauer/IMAGO
ЕкономікаУкраїна

Майже сто відсотків будинків з опаленням - "Нафтогаз"

Олександр Куницький
9 хв. тому

Попри російські обстріли, в Україні запущено 99,7 відсотка котелень, повідомили в "Нафтогазі". Також відновлено 53,3 відсотка загальної кількості уражених об'єктів теплопостачання.

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Попри ракетні обстріли з боку російських окупантів, в Україні забезпечено опаленням 99,6 відсотка житлових будинкі, повідомили у понеділок, 28 листопада, у НАК "Нафтогаз України". "Запущено 99,7 відсотка котелень, забезпечено опаленням 99,6 відсотка житлових будинків, 97,9 відсотка садочків, 98,9 відсотка шкіл та 99,9 відсотка закладів охорони здоров’я", - йдеться у пресрелізі компанії. Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об’єктів, а також швидко відновити пошкоджені, наголошують в компанії.

За даними "Нафтогазу", вже відновлено 316 об'єктів теплопостачання, що складає 53,3 відсотка загальної кількості уражених об'єктів. "Особливі зусилля наразі спрямовано на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

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Запаси газу та вугілля

Нагадаємо, в більшості областей опалювальний сезон розпочався наприкінці жовтня. Для закладів соціальної сфери - лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ - тепло почали подавати раніше.

Уряд планував до початку опалювального сезону закачати у підземні сховища не менше 19 мільярдів кубометрів природного газу. Станом на 8 листопада цей показник сягнув лише 14,6 мільярда кубометрів. Крім того, Україна накопичила на складах ТЕС і ТЕЦ 1,5 мільйона тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси.

Таким чином ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури Росією, заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як Україна готується до найскладнішого опалювального сезону

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