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Енергетична криза
Олексій Чернишов
Олексій ЧернишовФото: Hans Punz/APA/picturedesk.com/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Уряд призначив Олексія Чернишова главою "Нафтогазу"

Анастасія Шепелева
3 год. тому

Новим очільником "Нафтогазу" став ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, попри попередження НАЗК про порушення антикорупційного законодавства.

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Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 4 листопада, призначив колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Напередодні Верховна Рада України звільнила його з посади в уряді, яку він обіймав з березня 2020 року.

Водночас виконуючим обов'язки міністра розвитку громад і територій Кабмін призначив у п'ятницю першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського.

Призначення попри попередження НАЗК

Заяву про звільнення з посади міністра розвитку громад Чернишов подав 2 листопада. Наступного дня під час презентації звіту про виконану роботу профільному комітету Ради він заявив, що після звільнення з посади міністра уряд може розглядати питання про його потенційне призначення на посаду в національну акціонерну компанію "Нафтогаз". 

При цьому у ЗМІ повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля не допустити цього, оскільки таке призначення порушує закон "Про запобігання корупції", згідно з яким чиновникам та державним службовцям протягом року після звільнення з держслужби забороняється влаштовуватися на роботу в юридичні особи, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль чи нагляд.

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Політична кар'єра Чернишова розпочалася у жовтні 2019 році з призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.

До цього він працював у приватному бізнесі. Після закінчення Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" та Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого у 2002 році придбав українську філію німецької IT-компанії Telesens. Пізніше працював президентом і головою наглядової ради концерну АВЕК, який здійснює управління й розвиток активів у Харкові. Згодом Чернишов заснував кілька інвестиційних компаній, зокрема, VI2 Partners, яка у 2017 році придбала частину акцій мережі супермаркетів "Фуршет".

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