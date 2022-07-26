"Нафтогаз" оголосив про дефолт за єврооблігаціями

Уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". У вівторок, 26 липня, минув термін виплат власникам єврооблігацій компанії, повідомляється у заяві "Нафтогазу".

У компанії кажуть, що, як того і вимагав Кабмін, керівництво "Нафтогазу" завчасно звернулося до уряду за погодженням щодо здійснення виплат за єврооблігаціями. У своєму офіційному листі до уряду "Нафтогаз" вказав на наявність на своїх рахунках коштів, достатніх для виплат за єврооблігаціями, а також описав ризики й негативні наслідки для НАК та країни у випадку "жорсткого дефолту" за єврооблігаціями компанії.

Однак, як йдеться у заяві компанії, Кабінет Міністрів не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов’язання перед держателями євроблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року).

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - заявили в НАК.

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Просили відтермінувати виплати

Ще 12 липня "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки, повідомляла агенція "Інтерфакс-Україна" з посиланням на біржове повідомлення НАК. Пізніше, 14 липня, з цим же проханням компанія звернулась до міжнародних кредиторів.

Однак, за даними Reuters, власників облігацій "Нафтогаз України" закликали відхилити запит компанії на дворічне відтермінування виплат за боргами. Консультанти лондонської юридичної компанії Dechert, призначеної кредиторами, вважали, що компанія залишається прибутковим підприємством і не зіткнеться з негайною грошовою кризою.

Зрештою, пропозиція відстрочити виплати не була підтримана держателями єврооблігацій.

"Оскільки пропозиція щодо відтермінування виплат за єврооблігаціями, обумовлена позицією уряду направити ці кошти на імпорт газу, не підтримана держателями єврооблігацій, існуючі умови за єврооблігаціями зберігають силу, та відповідні виплати основної суми заборгованості та відсотків мають бути отримані держателями облігацій 26 липня 2022 року", - заявили в компанії 25 липня.

У "Нафтогазі" запевняли, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат.

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