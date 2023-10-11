Нардеп отримав підозру в крадіжці газу на 2,1 млрд гривень

За даними слідства, чинний депутат Верховної Ради організував схему незаконного отримання газу ТЕЦ за пільговими тарифами. Таким чином він заволодів паливом на 2,1 мільярда гривень.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру депутату Верховної Ради України в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 мільярда гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Як повідомила пресслужба НАБУ в середу, 11 жовтня, народний депутат став уже шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили в січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 730 мільйонів гривень).

Оскільки нардеп не прибув до НАБУ для отримання підозри, її вручили заочно. За даними видання "Економічна правда", йдеться про Ярослава Дубневича від групи "За майбутнє".

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Розкрадання на ТЕЦ

За версією слідства, впродовж 2013-2017 років Дубневич організував заволодіння газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у Львівській області.

Повідомляється, що під його контролем підприємства-власники вказаних ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" газу для виробництва теплової енергії для потреб населення, а щоб здешевити вартість опалення, "Нафтогаз" постачав цей газ за пільговими цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Втім, у подальшому Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використали цей газ не для забезпечення людей опаленням, а для власної господарської діяльності та виробництва електроенергії, яку надалі продавали державному підприємству "Енергоринок" за ринковою ціною, кажуть в НАБУ.

Таким чином, на переконання детективів, ТЕЦ отримали надприбутки в сумі понад 3,5 мільярда гривень. Як ідеться у повідомленні, щоб легалізувати незаконно отримані кошти, у 2013-2018 роках нардеп перевів їхню частину в сумі понад 450 мільйонів гривень на рахунки підконтрольної компанії, а також компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих на Кіпрі та Маршаллових Островах, а пізніше їх повернули в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу на Львівщині.

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