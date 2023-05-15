СБУ повідомила Фірташу про підозру у розкраданні газу

В СБУ повідомили про викриття схеми розкрадання газу, до якої причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Правоохоронці повідомили про підозру Фірташу та низці керівників.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що разом з Бюро економічної безпеки (БЕБ) України викрила масштабну схему розкрадання природного газу із газотранспортної системи України, до організації якої причетні підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили про підозру Фірташу та низці керівників, повідомили у понеділок, 15 травня, у СБУ.

Серед підозрюваних у розкраданні, за даними СБУ, керівники "Регіональної газової компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70 відсотків всіх газорозподільних мереж України. "За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитки на понад 4,2 мільярда гривень. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, протягом 2016-2022 років може становити понад 18 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70 відсотків коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично мова йде про привласнення грошей українців, які оплачували комунальні платежі, зазначають у спецслужбі.

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Як функціонувала схема

За даними слідства, схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але в реальності отримували не більше 30 відсотків від проплаченого обсягу газу. Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що перебувало у державній власності - облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

"Державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". За наявними даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30 відсотків від загальної вартості відібраного газу. У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур", - повідомили в СБУ.

Підозри у привласненні і розтраті

Окрім Фірташа, правоохоронці повідомили про підозру двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе енергія" і п'ятьом очільникам облгазів. Йдеться про підозру за частиною третьою статті 27, частиною п'ятою статті 191 та частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

П'ятьом з перерахованих фігурантів підозру повідомили заочно, оскільки вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук, зазначили в СБУ.

Навесні 2014 року Дмитра Фірташа заарештували у Відні за запитом США. Вашингтон домагається екстрадиції бізнесмена, якого підозрює у корупції. Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років.