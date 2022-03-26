 Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2022

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Новини

Дмитро Фірташ програв суд щодо екстрадиції до США

Український мільярдер Дмитро Фірташ зазнав чергової поразки в австрійських судах і перебуває за крок до екстрадиції до Сполучених Штатів, де на нього очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції.

Дмитро Фірташ наближається до екстрадиції до США

Дмитро Фірташ наближається до екстрадиції до США

Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив українському мільярдеру Дмитру Фірташу у повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на українця чекає розгляд провадження про корупцію. Про це у коментарі DW у п'ятницю, 25 березня, повідомили у пресслужбі суду, підтвердивши оприлюднену днями інформацію віденської газети Der Standard. За інформацією видання, рішення було ухвалене ще 16 березня. До 30 березня у Фірташа є час подати апеляцію на рішення у першій інстанції.

Вісім років судів

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. Якщо Фірташ не подасть апеляцію, його вже 30 березня можуть відправити до США.

Як Фірташ рвався на війну

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України - попри підписку про невиїзд - аби "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

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