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Ціни на тепло для населення не підвищуватимуть - Шмигаль

Степан Смишляєв
3 год. тому

"Нафтогаз" має й надалі продавати газ постачальникам тепла для населення за ціною 7,4 гривні за кубометр. Тариф не змінюватимуть до середини квітня 2024 року, вирішив Кабмін.

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Радіатор опалення
В українському уряді пообіцяли не підвищувати ціни на тепло для населення до квітня 2024 рокуФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Кабінет Міністрів України у вівторок, 22 серпня, подовжив до середини квітня 2024 року дію покладених спеціальних обов'язків (ПСО) для Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України", повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно цих ПСО компанія має й надалі продавати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною - 7,4 гривні за кубічний метр.

"Це рішення - частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб в оселях кожного українця було світло й тепло, а наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - зауважив прем'єр.

Раніше "Нафтогаз" вирішив залишити незмінним до кінця квітня 2024 року і діючий тариф на газ для побутових споживачів в розмірі 7,96 гривні за кубометр із ПДВ.

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Втім, з 1 червня уряд підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кВт-годину. Доти тариф на електрику для побутових споживачів становив 1,44 грн/кВт-год при місячному споживанні 250 кіловат та 1,68 грн/кВт-год більше 250 кіловат.

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