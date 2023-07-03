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В Україні передумали підвищувати тарифи на воду

Олександр Куницький
1 год. тому

НКРЕКП встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення 29 червня. Однак це рішення розкритикували президент та уряд.

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Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і Шмигаль
Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і ШмигальФото: DW

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Відповіднe постанову ухвалили у понеділок, 3 липня, на засіданні комісії.

Такий крок голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський пояснив критиою з боку президента України Володимира Зеленського та прем'єр-мінстра Дениса Шмигаля. "Верховний Головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення. Крім цього, прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення", - цитує Ущаповського пресслужба НКРЕКП.

Утім, комісія повністю не відмовилася від планів переглянути тарифи, оголосивши початок консультацій з "урядом та всіма зацікавленими сторонами задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів".

"Рішення неузгоджене з урядом"

Нагадаємо, НКРЕКП встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для 33 водоканалів та акціонерного товариства "Укрзалізниця" 29 червня. Згідно з цим рішенням тарифи на послуги 34 водоканалів з 1 липня мали зрости в середньому на 32 відсотки.

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Зеленський назвав рішення НКРЕКП ганебним, непрофесійним та не погодженим з урядом. Це підтвердив і Шмигаль, наголосивши, що дії комісії "йдуть у розріз із політикою уряду". Водночас  міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення НКРЕКП "є необґрунтованим та не відповідає умовам воєнного часу", а також нагадав, що це далеко не перше рішення, яке ухвалюється комісією без належного обговорення.

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Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і Шмигаль

В Україні передумали підвищувати тарифи на воду

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