  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЕкономікаУкраїна

Зеленський і Шмигаль критикують підвищення тарифів на воду

Максим Сидоржевський
3 год. тому

Рішення НКРЕКП не узгоджене з урядом, є необґрунтованим і непрофесійним, переконують Володимир Зеленський і Денис Шмигаль.

https://p.dw.com/p/4TJNp
Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і Шмигаль
Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і ШмигальФото: DW

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Не погоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено представити рішення у відповідь. І вони будуть", - сказав він у своєму традиційному відеозверненні ввечері в суботу, 1 липня.

Розкритикував рішення НКРЕКП і прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Рішення не прийнятні. Рішення не погоджені з урядом. Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах як енергетика та тарифоутворення", - написав він у Telegram.

Прем'єр додав, що рішення комісії "йдуть у розріз із політикою уряду". "Сьогодні дав доручення міністру енергетики і міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень", - поінформував Шмигаль.

Міністр енергетики Герман Галущенко також заявив, що рішення НКРЕКП "є необґрунтованим та не відповідає умовам воєнного часу". Він нагадав, що це далеко не перше рішення, яке ухвалюється комісією без належного обговорення.

29 червня НКРЕКП встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для 33 водоканалів та акціонерного товариства "Укрзалізниця", при цьому середньозважене зростання тарифів становить 32 відсотки.

Читайте також: Підвищення тарифів на струм - чи допоможе це відновити інфраструктуру?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Підвищення тарифів на воду розкритикували Зеленський і Шмигаль

Зеленський і Шмигаль критикують підвищення тарифів на воду

Економіка3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика30 червня 2023 р.
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти30 червня 2023 р.02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право30 червня 2023 р.
General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика30 червня 2023 р.18:44 хв.
На головну сторінку