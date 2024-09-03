У НБУ пояснили, чому хочуть змінити "копійки" на "шаги"

Ініціатива Національного банку України (НБУ) щодо зміни назви розмінних монет з "копійки" на "шаг" є своєчасною, а також направлена на "відновлення історичної справедливості та очищення монетарного суверенітету від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським", переконує голова Нацбанку Андрій Пишний.

У своїй колонці на "Українській правді" у вівторок, 3 вересня, він розібрав негативні реакції з боку суспільства на цю ініціативу.

"А який момент ми маємо чекати, щоб в Україні, яка захищається від російської воєнної агресії, називати українські гроші українською, а не російською назвою? Який знак і хто має подати, щоб ми нарешті перестали озиратися на когось, а самі рішуче повертали те, що належить нам за правом?" - зазначив він .

За його словами, Михайло Грушевський ще в 1918 році писав, що "було б добре, якби український уряд випустив монети в пів гривні, у 20 шагів, 10, 5 і навіть 1 шаг".

"Під час визвольних змагань цього не сталося. Пройшло вже понад 100 років. Чи досить? Історія вчить, що можна покірно чекати, а можна брати своє. Сьогодні саме час повертати Україні українське. Для цього завжди слушний час. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами", - написав голова НБУ.

Назва "шаг" не є російським словом

Також Пишний наголосив, що хоч "шаг" і асоціюється з подібним російським словом, проте, "дізнавшись трохи більше про один з аспектів історії власної країни", укранці матимуть "шанс знову переконатися в її унікальності".

"Назва "шаг" - давнього українського походження і не має жодного стосунку до російського аналога. Тут доречно буде згадати експертний висновок, наданий нам інститутом мовознавства, в якому йдеться, що ці два слова виникли в різних мовах незалежно одне від одного і є міжмовними паронімами (коли у слів різного змісту звучання приблизно однакові)", - зазначив він.

Крім цього, Пишний навів приклади творів Тараса Шевченка та Лесі Українки, де для означення монет автори використовують саме "шаги". За його словами, українці ще багато чого не знають з історії країни, "бо не одне десятиліття її стирали та переписували, забороняли, і покоління за поколінням замуровували в бетон тотального зросійщення".

Голова НБУ також додав, що йому на думку приходить метафора "очищення", яке українці проходять, "після багатьох років "вливання" в голови, у вуха, в очі, в думки російських наративів та російського контенту".

"Нарешті ми маємо шанс відкрити всі архіви, щоб вивчити та побачити свою країну не такою, якою її малювали довгі роки "совєти", а такою, яка вона була і є насправді. Ми багато чого не знали. І в цьому контексті вивчення історії власних грошей є не менш важливим", - зазначив він.

За словами Пишного, багато українців могли не чути про "шаг", "та це не змінює його місця в історії українських грошей і тієї ролі, яку він сьогодні може зіграти - своєї ролі в поверненні із забуття ще однієї затертої сторінки України невідомої - вашої України".

Насамкінець голова НБУ заявив, що жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде - ні з державного бюджету, ні з бюджету НБУ. "Нові монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками. І це також дасть можливість уникнути додаткових витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на їхню заміну", - зазначив він.