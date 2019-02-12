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Георгій Гонгадзе

Тема

На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Георгій Гонгадзе", опубліковані на сайті Deutsche Welle.

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Докладно

30 років Незалежності України: від Кравчука до Зеленського

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

30 років Незалежності: головні політичні події (відео)

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика23 серпня 2021 р.
Суд над Олексієм Пукачем, січень 2013 року

Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу

Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу

Олексія Пукача у 2013 році визнали винним і засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Закон і право2 липня 2021 р.
Автомобіль, в якому 20 липня 2016 року був підірваний і загинув журналіст Павло Шеремет

Безкарність злочинів проти журналістів в Україні

Безкарність злочинів проти журналістів в Україні

Українські правозахисники нарікають на безкарність нападників на журналістів.
Політика17 вересня 2020 р.
Українського журналіста Георгія Гонгадзе було вбито у вересні 2000 року

20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії

20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії

Вбивство Георгія Гонгадзе 20 років тому змінило хід історії України, упевнений Сергій Руденко.
Український журналіст Сергій Руденко
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика17 вересня 2020 р.
Акція протесту в Києві "Хто замовив Катю Гандзюк?", 9 лютого 2019 року

Справа Гандзюк - розмінна монета у політичній боротьбі

Справа Гандзюк - розмінна монета у політичній боротьбі

Звинувачення Мангера в організації вбивства Гандзюк може позначитися на рейтингу Юлії Тимошенко, вважає Сергій Руденко.
Український журналіст Сергій Руденко
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика15 лютого 2019 р.
Кількість нападів на журналістів продовжує зростати

Доповідь: Ситуація зі свободою ЗМІ в Європі погіршується

Доповідь: Ситуація зі свободою ЗМІ в Європі погіршується

Кількість нападів на журналістів зростає, а винні у їхніх вбивствах продовжують уникати відповідальності.
Суспільство12 лютого 2019 р.
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