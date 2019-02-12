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Георгій Гонгадзе
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Георгій Гонгадзе", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
30 років Незалежності: головні політичні події (відео)
Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів. Хто і як правив Україною?
Політика
23.08.2021
23 серпня 2021 р.
Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу
Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу
Олексія Пукача у 2013 році визнали винним і засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Закон і право
02.07.2021
2 липня 2021 р.
Безкарність злочинів проти журналістів в Україні
Безкарність злочинів проти журналістів в Україні
Українські правозахисники нарікають на безкарність нападників на журналістів.
Політика
17.09.2020
17 вересня 2020 р.
20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії
20 років без Гонгадзе - невивчені уроки української історії
Вбивство Георгія Гонгадзе 20 років тому змінило хід історії України, упевнений Сергій Руденко.
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
17.09.2020
17 вересня 2020 р.
Справа Гандзюк - розмінна монета у політичній боротьбі
Справа Гандзюк - розмінна монета у політичній боротьбі
Звинувачення Мангера в організації вбивства Гандзюк може позначитися на рейтингу Юлії Тимошенко, вважає Сергій Руденко.
Сергій Руденко
Гостьовий коментар
Політика
15.02.2019
15 лютого 2019 р.
Доповідь: Ситуація зі свободою ЗМІ в Європі погіршується
Доповідь: Ситуація зі свободою ЗМІ в Європі погіршується
Кількість нападів на журналістів зростає, а винні у їхніх вбивствах продовжують уникати відповідальності.
Суспільство
12.02.2019
12 лютого 2019 р.
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