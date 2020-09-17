Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив без змін вирок Пукачу

Верховний суд України у п'ятницю, 2 липня, залишив у силі вирок ексначальнику департаменту зовнішнього спостереження міністерства внутрішніх справ України Олексію Пукачу. Пукача у 2013 році визнали винним і засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

"За результатами розгляду кримінальної справи №1-368/11 Верховний суд залишив без зміни вирок Печерського районного суду Києва від 29 січня 2013 року та ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 6 січня 2016 року, а касаційні скарги - без задоволення", - повідомили у Верховному суді інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Убивство Георгія Гонгадзе

Журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі у Київській області виявили обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. У 2009 році в Київській області знайшли рештки черепа, які, за заявою Генпрокуратури, належать Гонгадзе.

Похорон убитого журналіста відбувся 22 березня 2016 року в Києві. Замовників убивства досі не встановлено.

Замовників досі не покарали

21 березня 2011 року було порушено кримінальну справу стосовно експрезидента України Леоніда Кучми. Його обвинувачували в перевищенні влади та службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста.

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13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи стосовно Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури. Аудіозаписи з кабінету Кучми, які зробив ексспівробітник Управління державної охорони, майор Микола Мельниченко (так звані "плівки Мельниченка") суд не визнав доказом у справі.

Апеляційний суд Києва, а потім Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ визнали законним закриття кримінальної справи стосовно Кучми. Кучма заперечує свою причетність до загибелі журналіста.

У грудні 2012 року Ренат Кузьмін, який обіймав посаду першого заступника генерального прокурора, розповів журналістам, що розслідування щодо замовників убивства журналіста проводиться в нових умовах, його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Такі дії пов'язані з набуттям чинності 21 листопада новим Кримінальним процесуальним кодексом.

29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва визнав Олексія Пукача винним у вбивстві Гонгадзе і засудив до довічного позбавлення волі. 6 січня 2016 року Апеляційний суд залишив вирок Пукачу в силі. Під час цього засідання Пукач розповів нову версію вбивства Гонгадзе. На початку літа 2016 року Пукача етапували для відбування покарання до Чортківської колонії в Тернопільській області.

У червні 2017 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва з обвинувачення Пукача.