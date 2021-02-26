Як у ЄС оцінюють другий рік президентства Зеленського

Як у Брюсселі оцінюють досягнення і провали Володимира Зеленського за другий рік президентства і що думають про політику щодо Донбасу та Криму, санкції щодо Медведчука та реформи в Україні.
Володимир Зеленський і голова Європейської Ради Шарль Мішель на саміті Україна-ЄС у жовтні 2020 року
У четвер, 20 травня, виповнюється два роки після інавгурації президента України Володимира Зеленського. У Євросоюзі перший рік його президентства оцінювали переважно позитивно. Однак вже під час другого року президентства критика на адресу Зеленського лунала суттєво частіше. DW з'ясувала, що думають у Брюсселі про другий рік правління українського президента.
Якщо є одна сфера, де Зеленський користувався майже беззаперечною підтримкою ЄС і НАТО, то це конфлікт Росії з Україною. Адже твердження, що його можна вирішити лише дипломатичними методами, стало мантрою для Заходу. І оскільки Зеленський намагається іти шляхом переговорів з Москвою, то в Брюсселі його підтримують. Востаннє це проявилося під час нарощування Росією військової присутності біля кордонів України та в анексованому Криму. Київ активно хвалили й у Раді ЄС, і в Європарламенті - за "стриманість", "розсудливість" і "пропорційну реакцію".
З іншого боку, єдиним помітним досягненням Зеленського стало припинення вогню, яке почало діяти у липні 2020 року. До кінця року інтенсивність обстрілів і кількість смертей на Донбасі була суттєво нижчою, однак уже у 2021-му військові дії знову активізувалися.
Більшість політиків у Брюсселі не бачать у цьому провини Києва. "Звісно, миру ще нема, але це залежить не від України, а від Кремля (…) Я не знаю, що Україна могла би ще зробити, крім посилення своєї оборони та справжнього прогресу в реформах", - зазначає член делегації Європарламенту з асоціації з Україною литовець Андрюс Кубілюс з фракції Європейської народної партії (ЄНП).
Він належить до багатьох євродепутатів, які критикують Захід за нездатність вплинути на президента Росії Володимира Путіна. "Хто може переконати Путіна поводитися належним чином? Я не знаю. Точно не сама Україна", - зазначає Кубілюс в інтерв'ю DW. На його думку, найбільші можливості вплинути мають США, ЄС, а також Німеччина та Франція як учасники "нормандської четвірки". "Схоже, що політика Заходу щодо Росії з мінськими угодами, "нормандським форматом" і запровадженими санкціями задовольняє Путіна, бо він не змінює свою поведінку. Тож нам треба шукати нові ініціативи", - переконаний Кубілюс.
Інший член делегації з асоціації з Україною, словацький євродепутат з ліберальної фракції "Оновити Європу" Міхал Шімечка також вважає, що в питанні переговорів з Росією Зеленському "треба віддати належне", зокрема за домовленість щодо припинення вогню.
За намагання розрядити відносини з Росією на початку його каденції хвалить Зеленського і представник німецьких соціал-демократів у Європарламенті, який відповідає за питання України, Дітмар Кестер (Dietmar Köster). "У Зеленського руки зв'язані, він залежний від того, чи захоче Путін іти на поступки", - каже він і також вказує на те, що Берліну і Парижу теж варто шукати рішення.
Водночас нерозуміння у Кестера викликають деякі заяви або дії представників Києва. Так, слова посла України в Німеччині Андрія Мельника щодо можливого повернення ядерного статусу він не вважає "доцільними". Також німецький євродепутат не розуміє логіку відсутності постачання води з України до Криму, хоча це створює "значні труднощі" передусім для тих людей, яких Україна сприймає як своїх же громадян. А ось щодо головної ініціативи Зеленського щодо анексованого півострова - Кримської платформи - в ЄС поки зайняли вичікувальну позицію.
Застереження Кестера викликали і санкції щодо Віктора Медведчука та трьох телеканалів, які з ним пов'язують, - "112 Україна", NewsOne і ZIK. Коли йдеться про канали, то євродепутата турбує аспект свободи слова. А ось санкції проти Медведчука він розглядає по-іншому: "Я загалом вважаю це розвитком, який не сприяє тому, щоб спонукати Росію піти на поступки в цьому конфлікті", - каже представник німецьких соціал-демократів, які традиційно відстоюють політику розрядки у відносинах з Москвою.
Процедура заборони телеканалів за допомогою санкцій, а не судових вироків, викликала критику й у інших політиків у Брюсселі, натомість санкції щодо самого "кума Путіна" радше викликали "певні симпатії".
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Кубілюс вважає Медведчука частиною гібридних загроз з боку Росії. "Держава має захищатися не лише проти танків чи артилерії, але й проти інструментів пропаганди, спрямованих на людські уми та серця (…) Це те, що українська влада зараз робить. Тож я можу лише оцінити це (санкції та підозру Медведчуку. - Ред.) позитивно", - вважає литовський євродепутат.
У питанні реформ в Україні оцінки євродепутатів менш однозначні. Усі співрозмовники DW вказують на необхідність більшого прогресу в судовій реформі, боротьбі з корупцією та скороченні політичного впливу олігархів. "Для ЄС важливо, щоб дотримувалися принципів демократії та верховенства права, серед яких незалежність судової системи є центральним пунктом. Тут я бачу для Зеленського можливість демонструвати більші результати", - каже Дітмар Кестер.
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В Брюсселі українській владі передусім вказують на судову реформу, яку глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на Раді асоціації Україна-ЄС назвав "матір'ю всіх реформ". Утім, в Україні так і не вирішили проблеми Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і Вищої ради правосуддя (ВРП). Не є безхмарною і ситуація у боротьбі з корупцією. Так, хоча крісло керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вакантне з серпня 2020 року, конкурс на посаду досі триває.
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Міхал Шімечка серед найбільших проблем називає і деякі кадрові рішення. Називати прізвища він відмовився, утім, можна легко зрозуміти, кого він може мати на увазі. Якщо за перший рік Зеленського найбільше критикували в Брюсселі за зняття Руслана Рябошапки з посади генпрокурора, то протягом другого року головними подразниками стали відставка голови НБУ Якова Смолія та заміна керівництва "Нафтогазу".
Загалом же, попри всю критику як офіційний ЄС, так і багато політиків у Брюсселі надалі наголошують на позитивних моментах. "Загалом (моя оцінка. - Ред.) доволі позитивна. Дива не відбуваються, але це природно для таких країн як Україна. Ми (країни Балтії. - Ред.) пройшли через схожий розвиток у 1990-х роках", - зауважує Кубілюс. Серед досягнень він називає "прогрес у євроінтеграції", децентралізацію та земельну реформу, котру євродепутат вважає "чимось історичним".
Загальний вердикт Шімечки щодо реформ в України є "змішаним". Він не зміг назвати одного найбільшого досягнення в реформах, але для нього успіхом вже є те, що в умовах "війни та агресії" "є певний прогрес у реформах". "Проблема в тому, що очікування були занадто високими: що він принесе новий тип політики, цілковито очистить Україну від впливу олігархів і започаткує радикальний антикорупційний порядок денний. Цього поки не сталося, хоча цього варто прагнути. Але тут може бути наука на майбутнє - що треба правильно обирати очікування", - підсумовує Шімечка.