Кулеба обговорив з Маасом перспективу зустрічі в "нормандському форматі"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з німецьким колегою Гайко Маасом (Heiko Maas) перспективу контактів між головами зовнішньополітичних відомств країн "нормандського формату", повідомляє в середу, 11 листопада, пресслужба українського МЗС.

"11 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом... Сторони обговорили перспективу контактів міністрів закордонних справ в "нормандському форматі", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Зазначається, що під час бесіди Маас позитивно оцінив зусилля України в "нормандському форматі" і в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, а також ініціативу створення "Кримської платформи".

Також повідомляється, що під час телефонної розмови міністри обговорили підготовку до саміту Європейського Союзу та країн "Східного партнерства" у 2021 році, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.

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Як повідомлялося, 10 листопада ситуацію на Донбасі, напередодні відеозустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату", обговорили президент України Володимир Зеленський і канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Відеоконференція радників "нормандської четвірки" відбудеться 13 листопада.