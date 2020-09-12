Посолка ФРН в Україні: Підготовка до "нормандського" саміту триває

Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у вівторок, 20 жовтня, підтвердила, що триває активна робота над тим, щоб зустріч лідерів у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція та Росія) в Берліні стала можливою.

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"Президент (України Володимир Зеленський. - Ред.) правильно сказав: ми всі працюємо над цим. Прогрес дуже повільний, але це тривалий процес. Я думаю, що українська сторона набагато активніше бере участь у Тристоронній контактній групі, має багато ідей, як можна подолати такі блокади. Мої колеги в Берліні намагаються їх підтримувати. Не допомагає те, що учасники ТКГ наразі тільки в онлайн-режимі зустрічаються. У таких переговорах найбільший прогрес робиться "в коридорах". Через пандемію нині це справді дуже складно, але ми всі інтенсивно над цим працюємо", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

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Посолка також наголосила, що Німеччина й надалі працюватиме в мінському, нормандському форматах, щоб війна на Сході України завершилася.

"Розмови про розширення формату завжди були, і я розумію Україну, яка хоче зробити коло якомога ширшим. Що стосується цього питання (щодо опитування, ініційованого президентом Зеленським 25 жовтня, - Ред.), я трохи боюся, що дуже багато українців навіть не знають, що таке Будапештський меморандум. Можливо, вони всі у "Вікіпедії" подивляться, щоб розуміти це", - зауважила вона, відповідаючи на запитання, про те, як вона ставиться до ідеї можливості розширення кола учасників переговорів у "нормандському форматі" й пункту опитування про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

Фельдгузен також запевнила, що "ми просто надалі працюватимемо в мінському, нормандському форматах, щоб, я справді дуже на це сподіваюся, завершити цю війну на Сході".