"Нормандські" консультації в Берліні: РФ взяла паузу - ОП

На зустрічі політичних радників лідерів країн так званого "нормандського формату", що відбувається в Берліні, йшлося про шляхи досягнення всеосяжного перемир'я на Донбасі. Про це в суботу, 4 липня, повідомляє пресслужба Офісу президента (ОП) України. Згідно з повідомленням, "сторони зійшлися на думці щодо необхідності реальних заходів для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

Читайте також: Макрон і Путін обговорили проведення "нормандського" саміту - dpa

Як повідомили в офісі Володимира Зеленського, учасники консультацій погодилися, що "потрібно докласти максимум зусиль для повного виконання рішень Паризького саміту лідерів держав "нормандського формату", в тому числі й щодо перемир'я.

Консолідована позиція Києва, Парижа й Берліна

Водночас у повідомленні ОП наголошується, що Україна спільно з Німеччиною та Францією продемонстрували готовність "докласти максимум зусиль" для виконання досягнутих у Парижі домовленостей. Натомість російська сторона "взяла паузу" для підготовки відповіді на консолідовану позицію України, Франції та Німеччини.

Читайте також: У Кремлі вважають "небезпечними" спроби зміни мінських домовленостей

Нагадаємо, раніше німецьке видання Spiegel повідомляло, що Росія на зустрічі в Берліні вимагатиме від України до 6 липня представити у Тристоронній контактній групі (ТКГ) проєкт змін до Конституції щодо статусу Донбасу.

*Бачення Росії

Між ти представник РФ на консультаціях, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак після зустрічі заявив, що прориву на ній не відбулось. Як повідомляє агенція ТАСС, Козак наголосив, що останнім часом "з Києва звучать найрізноманітніші інтерпретації, в тому числі від офіційних посадових осіб" щодо призначення домовленостей, яким чином їх тлумачити, чи містять вони зобов'язання України. Він повідомив, що учасники зустрічі не змогли домовитись щодо внесення змін до Конституції України з метою закріплення осоливого статусу Донбасу.

Щодо дати наступного саміту "нормандської четвірки" політичний радник глави РФ заявив, що про це не йшлось, і додав: "Про це говорити поки дуже-дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі - а це величезний обсяг роботи, перш за все, з боку України - ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня". За його словами, які наводить ТАСС, "це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити" українській стороні, а й узгодити з Донбасом.

Переговори політичних радників "нормандської четвірки" в Берліні завершаться 4 липня.

*новину доповнено