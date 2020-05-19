 Зустріч в Берліні: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції щодо Донбасу - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2020

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Зустріч в Берліні: РФ вимагає від України проєкт змін до Конституції щодо Донбасу - ЗМІ

У Берліні відбувається зустріч радників "нормандської четвірки". Як пише німецьке видання Spiegel, Росія вимагає від України до 6 липня представити у тристоронній контактній групі проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.

Будівля канцлерії канцлерки ФРН Анґели Меркель - 3 липня в Берліні розпочалися переговори радників лідерів нормандської четвірки

Будівля канцлерії канцлерки ФРН Анґели Меркель - 3 липня в Берліні розпочалися переговори радників лідерів "нормандської четвірки"

На переговорах радників лідерів країн "нормандського формату", що починаються у Берліні у п'ятницю, 3 липня, російська сторона вимагає від Києва до 6 липня представити в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську проєкт змін до Конституції України, що забезпечать у майбутньому особливий статус окремих районів Донбасу. Про це з посиланням на робочий документ російської делегації повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними видання, переговори триватимуть два дні, і на них Кремль вимагатиме від України якомога швидшого правового визначення територій, що контролюються сепаратистами у Донецьку та Луганську. Також, пише Spiegel, Росія буде вимагати від України втілення у життя так званої "формули Штайнмаєра".

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Зустріч за участі Козака та Єрмака

Проведення зустрічі радників лідерів "нормандського формату" у Берліні підтвердив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Він однак зазначив, що ця зустріч є закритою для преси.

За даними російської інформаційної агенції "Інтерфакс", РФ на ній представлятиме заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Про це агентству повідомили у посольстві РФ в Берліні. Із посиланням на власні джерела "Інтерфакс" пише, що предметом зустрічі стане "широке коло питань" щодо реалізації Мінських угод і передусім - політичного врегулювання конфлікту.

На сайті президента України повідомляється, що українську делегацію у Берліні очолить міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. У її складі також буде керівник Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Зазначається, що українська сторона планує обговорити стан виконання домовленостей грудневого саміту "нормандської четвірки" у Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів чотирьох держав в Берліні.

У пресслужбі Андрія Єрмака прокоментувати інформацію про вимоги РФ щодо змін до Конституції України на прохання DW відмовилися.

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