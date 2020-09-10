 Зеленський заявив про ще одну зустріч радників у ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2020

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Зеленський заявив про ще одну зустріч радників у "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський анонсував ще одну зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". На попередній такій зустрічі її учасники "не поставили крапку в багатьох питаннях", заявив він.

Володимир Зеленський анонсував ще одну зустріч радників лідерів країн нормандського формату

Володимир Зеленський анонсував ще одну зустріч радників лідерів країн "нормандського формату"

Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення ще однієї зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату". Він анонсував її в суботу, 12 вересня.

За словами президента, делегації країн "Нормандської четвірки" на перемовинах напередодні не поставили крапку в багатьох питаннях. Тому буде ще одна зустріч на рівні радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції, повідомляє пресслужба президента України.

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"Найголовніше рішення, яке сьогодні є, - це дотримання та продовження режиму тиші. Чи задоволений я на сто відсотків? Ні. Чи мали бойову втрату? Так. Але якщо ми йдемо до виконання Мінських угод, якщо ми йдемо до миру на сході нашої країни, перше і головне питання - це дотримання режиму тиші. Це значить, що наші хлопці не будуть гинути", - заявив Володимир Зеленський. Він зауважив, що такого тривалого режиму припинення вогню на Донбасі не було за всі роки війни.

Також Зеленський впевнений, що після декількох раундів перемовин на рівні радників лідерів країн-учасниць "нормандського формату" готуватиметься зустріч на найвищому рівні. "Продовжуються зустрічі в "нормандському форматі". Якщо зустрічаються радники - і я вже знаю результат - значить, буде плануватися зустріч лідерів "нормандського формату", - сказав він.

У свою чергу, глава офісу президента України Андрій Єрмак, який брав участь у зустрічі радників, заявив про досягнення домовленості, що до кінця вересня представники Міжнародного комітету Червоного Хреста отримають безперешкодний доступ  до українських громадян на непідконтрольних територіях.

"Ми очікуємо, що це дуже прискорить процес повернення наших громадян. Ви знаєте, що ми маємо таке завдання від президента, і це наш пріоритет", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, напередодні у Берліні відбулася зустріч радників лідерів країн "нормандського формату". За словами представника РФ Дмитра Козака, ця зустріч "не принесла прориву", і на ній не обговорювалося питання про зустріч лідерів країн "нормандського формату".

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