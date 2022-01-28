Зеленський хоче переговорний майданчик США-РФ-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би створення переговорного майданчика щодо врегулювання війни на сході країни у форматі Сполучені Штати-Росія-Україна.

"Як президент я маю стукати в усі двері, говорити з усіма лідерами, пропонувати різні формати та майданчики, майданчики домовленостей (щодо припинення війни - Ред.), майданчики навіть не результату, а початку обговорення, бо коли говорять, тоді не стріляє зброя. Що може зробити президент США Джо Байден? (...) Я хотів…щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США-Росія-Україна", - заявив Зеленський під час пресконференції іноземним ЗМІ у п'ятницю, 28 січня.

Глава України також зазначив, що такий майданчик міг би відбуватися паралельно з "нормандським форматом" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). При цьому Зеленський наголосив, що про Україну ніхто не може домовлятися без України. "Навіть, якщо інші лідери домовляються, про щось (щодо України - Ред.), то я певен, що ці домовленості будуть нелегітимні", - додав він.

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Зеленський: Вступ України в НАТО залежить сьогодні не від Києва

Крім того, Зеленський заявив, що Україна хоче конкретики щодо вступу в НАТО, і закликав назвати причини не прийняття країни до Альянсу. "Ми не в НАТО - ну так скажіть, що ми не в НАТО. Скажіть відкрито: ми ніколи там не будемо... Навіщо нам говорити про майбутнє? У нас ризики у нашому теперішньому", - сказав він.

Глава держави переконаний, що українська армія нині не поступається рівню НАТО. "Наша армія - це практики. Вони воювали, втратили своїх друзів, вбивали. Коли ми будемо в НАТО залежить сьогодні не від України", - наголосив Зеленський, додавши, що НАТО остерігається приймати до себе Україну, тому що у разі агресії "Альянс вимушений буде її захищати".

При цьому він зауважив, що Україна працює над створенням інших союзів щодо безпеки. "Якщо якійсь інші держави готові надати пропозиції щодо надання потужної допомоги, то ми готові", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), як ідеться в підсумковій декларації за результатами саміту. Втім, досі Україні не надали ПДЧ.

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз. Статус EOP, окрім України, мають п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.