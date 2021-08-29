Вікторія Нуланд: США готові до участі в "нормандському форматі"

Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що США готові до участі як в нормандському форматі, так і в паралельному з ним процесі. Про це вона сказала в п'ятницю, 10 вересня, у Києві в рамках на конференції YES Brainstorming.

"Щодо переговорного формату, ви знаєте, що в адміністрації (президента США Барака) Обами я та інші брали участь у форматі, паралельному з "нормандським". Німеччина і Франція були в "нормандському форматі" з Україною і Росією, а потім ми на підтримку цілей і прагнень говорили з Москвою і Києвом, щоб спробувати підтримати, закрити прогалини й додати нашу частку креативності. Ці зусилля не значно просунулися. Що ми сказали Україні, Росії, європейцям - це те, що ми готові повторно брати участь у будь-якому вигляді - чи то в "нормандському форматі" або знову в паралельній підтримці, якщо наша сторона побачить спосіб, яким ми можемо допомогти", - сказала Нуланд, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що, за її даними, 9 вересня відбулася зустріч радників президентів України й РФ Андрія Єрмака і Дмитра Козака, а також радників президентів Франції й Німеччини. "Вона (зустріч - Ред.) була принаймні більш позитивною в тоні. Якщо цей процес оживе й отримає якесь життя - ми готові допомогти", - зазначила вона.

Оновлення наглядової ради "Нафтогазу"

Крім того, Нуланд зазначила, що США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та позиції її виконавчого директора.

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"Вчора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою керівництва в "Нафтогазі", включно з фактом, що деякі з міжнародних спостерігачів пішли у відставку. Тому ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це відповідно до принципів управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

Вашингтон очікує прогресу в антикорупційному законодавстві

Іншим аспектом, який згадала у своєму виступі Нуланд, стало антикорупційне законодавство в Україні. За словами представниці Держепу, США очікують від Верховної Ради просування стосовно законодавства про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки України.

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"Ми також очікуємо від ВР продовження поступу стосовно законодавства щодо Національного антикорупційного бюро і захисту його незалежності, а також остаточних кроків щодо реформ у Службі безпеки", - сказала Нуланд.

Вона наголосила, що всі ці аспекти стосуються "здоров'я, сили і чистоти України, та уряду, який служить своїм громадянам". "Тож ми продовжимо говорити про ці речі. Певного значного прогресу було досягнуто, і ми просто хочемо бачити, що Україна дотримується курсу", - зазначила Нуланд.