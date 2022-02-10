НАТО запрошує Росію на нові переговори щодо безпеки у Європі

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг надіслав запрошення главі російського МЗС Сергію Лаврову, в якому закликав продовжити діалог у рамках зустрічей Ради Росія-НАТО. Про це він заявив у Брюсселі під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у четвер, 10 лютого.

"Ми готові вислухати занепокоєння Росії та обговорити шляхи підтримки та зміцнення фундаментальних принципів європейської безпеки, під якими ми усі підписались", - сказав Столтенберг.

Водночас генсек НАТО підкреслив, що Альянс не піде на компроміс щодо основних принципів: права кожної країни обирати свій власний шлях та здатності НАТО захищати та обороняти всіх союзників.

За словами Столтенберга, наступного тижня міністри оборони НАТО обговорюватимуть питання подальшого посилення безпеки союзників, що передбачає розташування додаткових підрозділів у південній частині Альянсу.

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"Безпекові вимоги" РФ

У середині грудня 2021 року Росія вимагала надати "гарантії безпеки". Йдеться про два документи - Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів Організації Північноатлантичного договору.

Серед іншого Росія наполягає на гарантіях, що юридично зобов'яжуть США і НАТО вивести сили, техніку та озброєння з території країн, які в 1997 році на не були членами НАТО. До них належать Болгарія і Румунія.

Крім того, РФ вимагає від НАТО припинити розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також не приймати нових членів, зокрема, Україну.

Північноатлантичний альянс відкидає ці вимоги та наголошує, що двері НАТО залишаться відчиненими.

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