Байден може призначити посолкою США в Україні Бріджит Брінк - ЗМІ

Президент США Джо Байден може призначити дипломатку Бріджит Брінк посолкою США в Україні, повідомило американське видання Foreign Policy 6 грудня з посиланням на співрозмовників серед чиновників, дотичних до питання.

За даними видання, остаточне рішення поки не ухвалене. Зазначимо, що посада амбасадора США в Україні є вакантною з моменту відкликання Марі Йованович у травні 2019 року. Відтоді Сполучені Штати в Україні представляють тимчасово повірені. Наразі цю роль виконує Крістіна Квін, до неї посаду обіймав Вільям Тейлор.

Як пише видання, затримка із призначенням Байденом представника країни в Україні "збентежила та розлютила деяких дипломатів-ветеранів". Водночас подібна ситуація стосується не лише України, а й Австралії, Нідерландів, Бельгії, Афганістану та Польщі.

Це пов'язують з опозицією республіканців у Сенаті (верхній палаті Конгресу США), який має затвердити кандидатів. Так, наприклад, сенатор-республіканець Тед Круз виступає проти будь-яких кандидатів через незгоду з адміністрацією Байдена щодо газопроводу "Північний потік-2". У коментарі Foreign Policy Тейлор зазначив, що адміністрація Байдена досі не подала кандидатуру представника в Україні, тому "звинувачувати Круза в цьому не можна".

Хто така Бріджит Брінк

Брінк працює у Державному департаменті США протягом 25 років. Дипломатка володіє російською та сербською, а також грузинською та французькою мовами на базовому рівні.

У Сербії Брінк працювала співробітницею політичного та консульського відділу в 1997-1999 роках, згодом її спрямували на Кіпр, після чого вона кілька років обіймала посаду спеціального помічника заступника Держсекретаря США із політичних питань. У цій ролі вона займалася питаннями зовнішньополітичних відносин Вашингтона з південноєвропейськими державами.

У 2005-2008 роках дипломатка очолювала політико-економічний відділ посольства США у Грузії. В адміністрації Барака Обами вона координувала розвиток відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія). Згодом працювала амбасадоркою у Грузії, Узбекистані. З 2015 року Брінк відповідала в Держдепі за проблематику затяжних конфліктів у Європі. З серпня 2019 року Брінк є посолкою США в Словаччині.