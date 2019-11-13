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Вільям Тейлор

Вільям Тейлор - американський дипломат, колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні.

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Докладно

Тимчасова повірена у справах США в Україні призначена Крістіна Квін

Назвали нову повірену у справах США в Україні

Назвали нову повірену у справах США в Україні

Після того, як Вільям Тейлор залишив Україну, тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін.
Політика2 січня 2020 р.
Вільям Тейлор

В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади

В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади

Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року.
Політика18 грудня 2019 р.
Вільям Тейлор (на передньому плані) та Джордж Кент під час слухань у Конгресі, 13 листопада 2019 року

Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа

Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа не принесли багато нового і цікавого, вважає Карла Бляйкер.
Редакторка та наукова репортерка DW Карла Бляйкер
Карла Бляйкер
Коментар
Політика14 листопада 2019 р.
Вільям Тейлор (праворуч) і Джордж Кент під час слухань у Конгресі США

Слухання в Конгресі: дії Трампа шкодили нацбезпеці

Слухання в Конгресі: дії Трампа шкодили нацбезпеці

У спецкомітеті з розвідки Палати представників відбулися перші публічні слухання у рамках процедури імпічменту Трампа.
Політика14 листопада 2019 р.
Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор дав перші публічні свідчення у справі щодо можливого імпічменту Дональда Трампа

Тейлор дав перші публічні свідчення щодо Трампа і України

Тейлор дав перші публічні свідчення щодо Трампа і України

Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо Джо Байдена та його сина, ніж про Україну.
Політика13 листопада 2019 р.
Публічні слухання у комітеті з розвідки Конгресу США у справі щодо імпічменту Дональда Трампа

У Конгресі почалися публічні слухання щодо імпічменту Трампа

У Конгресі почалися публічні слухання щодо імпічменту Трампа

Палата представників Конгресу США розпочала публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа.
Політика13 листопада 2019 р.
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