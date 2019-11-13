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Вільям Тейлор
Вільям Тейлор - американський дипломат, колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні.
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Докладно
Назвали нову повірену у справах США в Україні
Назвали нову повірену у справах США в Україні
Після того, як Вільям Тейлор залишив Україну, тимчасовою повіреною у справах США в Україні стала Крістіна Квін.
Політика
02.01.2020
2 січня 2020 р.
В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади
В. о. посла США в Україні Вільям Тейлор йде з посади
Тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор залишить свою посаду в січні 2020 року.
Політика
18.12.2019
18 грудня 2019 р.
Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа
Нескінченні слухання в рамках імпічменту Дональда Трампа
Перші публічні слухання в рамках процедури імпічменту Трампа не принесли багато нового і цікавого, вважає Карла Бляйкер.
Карла Бляйкер
Коментар
Політика
14.11.2019
14 листопада 2019 р.
Слухання в Конгресі: дії Трампа шкодили нацбезпеці
Слухання в Конгресі: дії Трампа шкодили нацбезпеці
У спецкомітеті з розвідки Палати представників відбулися перші публічні слухання у рамках процедури імпічменту Трампа.
Політика
14.11.2019
14 листопада 2019 р.
Тейлор дав перші публічні свідчення щодо Трампа і України
Тейлор дав перші публічні свідчення щодо Трампа і України
Дональд Трамп більше піклувався про розслідування щодо Джо Байдена та його сина, ніж про Україну.
Політика
13.11.2019
13 листопада 2019 р.
У Конгресі почалися публічні слухання щодо імпічменту Трампа
У Конгресі почалися публічні слухання щодо імпічменту Трампа
Палата представників Конгресу США розпочала публічні слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа.
Політика
13.11.2019
13 листопада 2019 р.
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