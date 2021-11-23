США запроваджують нові санкції щодо "Північного потоку-2"

Держдепартамент США у понеділок, 22 листопада, оголосив про запровадження санкцій щодо компанії Transadria LtD, яка брала участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" та пов'язана з Росією, а її судно Merlin буде визнано заблокованою власністю.

Таким чином, у зв'язку з "Північним потоком-2" наразі під санкції потрапили загалом вісім юридичних або фізичних осіб та 17 суден, що їм належать. Як наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час представлення Конгресу щоквартальної доповіді на основі закону "Про захист енергетичної безпеки Європи", запровадження нових обмежувальних заходів відповідає позиції Держдепартаменту США, який виступає проти будівництва газопроводу, яким газ надходитиме з Росії до Німеччини в обхід України.

Водночас, за його словами, співпраця з Німеччиною та іншими союзниками буде продовжена для зниження ризиків для України та східноєвропейських країн-членів НАТО. Противники будівництва "Північного потоку-2" розглядають його насамперед як російський геополітичний проект.

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Призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Нагадаємо, напередодні німецький регулятор тимчасово призупинив сертифікацію "Північного потоку-2" . Її відновлять, коли німецькій дочірній компанії передадуть основні активи і кадрові ресурси компанії Nord Stream-2 AG, яка є дочірньою компанією російського газового монополіста "Газпром" і базується в швейцарському місті Цуг.

Раніше Україну долучили до сертифікації "Північного потоку-2" . Втім, вона зможе тільки давати оцінки, але не матиме права вето на рішення.

10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва "Північного потоку-2". В Україні проєкт розцінюють як геополітичний та такий, що несе політичну та економічну загрозу. Водночас у німецькому уряді наголошують, що виступають за збереження Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.