Генсек ООН: Будь-яка атака на АЕС - самогубство

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав припинити обстріл Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та надати доступ до неї міжнародним інспекторам.

"Будь-яка атака на атомну електростанцію - це самогубство", - заявив він у понеділок, 8 серпня, на пресконференції в Японії, де взяв участь у заходах з нагоди 77-ї річниці атомного бомбардування Хіросіми.

"Я сподіваюся, що ці напади припиняться, і водночас сподіваюся, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції", - сказав Гутерріш, не покладаючи відповідальності за обстріл на жодну зі сторін. "Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у їхніх зусиллях щодо створення умов для стабілізації" ситуації на ЗАЕС, додав генсек ООН.

Гутерріш також застеріг: ризик ядерної конфронтації повернувся через десятиліття. Він закликав ядерні держави взяти на себе зобов'язання не застосовувати зброю першими. "Я думаю, що якщо ядерні озброєння будуть застосовані, то, швидше за все, вже не буде жодної ООН, щоб якось на це відреагувати", - сказав генсек ООН, відповідаючи на запитання японського журналіста щодо реакції ООН на можливе застосування Росією ядерної зброї в Україні.

РФ та Україна звинувачують одна одну в обстрілах Запорізької АЕС

Напередодні українська Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила: російські збройні сили 5 серпня здійснили черговий ракетний обстріл території Запорізької АЕС та міста Енергодар на північному заході Запорізької області України. Водночас окупаційна адміністрація Енергодара поклала відповідальність за обстріл на ЗСУ - ті нібито застосували касетний снаряд калібру 220 мм, який випустили із реактивної системи залпового вогню "Ураган".

Офіс генерального прокурора України повідомив про початок досудового розслідування через обстріл - воно ведеться у кримінальній справі щодо порушення законів та звичаїв війни. Раніше в "Енергоатомі" зазначили, що внаслідок атаки на станцію 5 серпня виник серйозний ризик для її безпечного функціонування. В компанії вважають, що мета обстрілів ЗАЕС – знищити її інфраструктуру та знеструмити південь України.

МАГАТЕ попередило про ризик ядерної катастрофи через обстріл

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 серпня висловив серйозне занепокоєння через обстріл Запорізької АЕС, заявивши, що існує "цілком реальний ризик" ядерної катастрофи. Гроссі закликав допустити на об'єкт делегацію МАГАТЕ, яку готовий очолити особисто. При цьому він, однак, визнав, що для цього кроку буде потрібна співпраця України, Росії, а також підтримка ООН.

У зв'язку із складною ситуацією на АЕС президент України Володимир Зеленський закликав до більш рішучої міжнародної відповіді на "російський ядерний терор". Український лідер 7 серпня провів телефонну розмову із головою Євроради Шарлем Мішелем. На думку Зеленського, потрібні санкції щодо російської атомної промисловості, а також застосування російського ядерного палива.

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