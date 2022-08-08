Російське озброєння суттєво залежить від західних компонентів - дослідження

У вилученій в Україні російській зброї (27 одиниць озброєнь та військових систем) було виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва, більшість з яких були виготовлені американськими компаніями з давньою репутацією проєктування та створення складної мікроелектроніки для армії США. Про це йдеться у новому звіті британського аналітичного центру RUSI (Royal United Services Institute), опублікованому у понеділок, 8 серпня.

RUSI виявив, що майже чверть усіх західних компонентів зброї становила продукція американських Texas Instruments та Analog Devices. Інші компоненти були з Японії, Південної Кореї, Тайваню, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, Австрії, КНР, Нідерландів та інших країн.

Незважаючи на те, що багато іноземних компонентів містяться в побутових товарах, таких як мікрохвильові печі, які не підпадають під експортний контроль, RUSI вважає, що посилення експортних обмежень може ускладнити для Росії поповнення свого арсеналу зброї, зокрема крилатих ракет.

Так, одна з досліджених російських ракет, 9M727, яка може маневрувати на низькій висоті, уникаючи радарів, і вражати цілі за сотні кілометрів, містила в собі 31 іноземний компонент. За даними дослідження RUSI, ці деталі були виготовлені компаніями, серед яких американські Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices (AMD) Inc, а також Cypress Semiconductor, яка наразі належить німецькій компанії Infineon AG.

Інша російська крилата ракета Х-101, яка була використана для ударів по українських містах, включно з Києвом, також мала 31 іноземний компонент, серед яких були деталі виготовлені американською корпорацією Intel та компанією Xilinx, що належить AMD.

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Як іноземні запчастини потрапили до РФ

Видання Reuters зазначає, що багато іноземних компонентів коштують лише декілька доларів, і російські компанії могли їх купити до початку вторгнення в Україну в Інтернеті через вітчизняних або міжнародних дистриб'юторів, оскільки вони могли використовуватися в невійськових цілях. Проте понад 80 мікрочіпів, виготовлених на Заході, перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року, що означає, що для їхнього доставлення в РФ потрібна була ліцензія, говорять у RUSI.

Згадані виробники мікроелектроніки заявили, що дотримуються санкцій проти Росії і зупинили експорт своїх товарів до Росії. Однак, проаналізувавши майже мільйон постачань мікроелектроніки до Росії з 2017 до 2022 року, RUSI з'ясував, що частина західних компонентів була поставлена третіми країнами, зокрема через Китай, Малайзію і Таїланд. За даними Інституту, Росія наразі також шукає нові маршрути для забезпечення доступу до західних мікрочіпів. Наприклад, через дистриб'юторів в Азії, таких як Гонконг.

Британські аналітики вважають, що російська армія може бути назавжди ослаблена, якщо західні уряди посилять експортний контроль і зуміють закрити тіньові мережі закупівель у державах, які підтримують Росію.

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