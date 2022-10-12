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Російський солдат біля ЗАЕС
Російський солдат біля ЗАЕСФото: Uncredited/AP/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

ЗАЕС знову повністю знеструмлена - МАГАТЕ

Ольга Журавльова
1 год. тому

Запорізька АЕС опинилася без енергопостачання через обстріл підстанції на Дніпропетровщині, стверджують в "Енергоатомі". Атомна станція працює на дизель-генераторах.

https://www.dw.com/uk/zaes-znovu-povnistu-znestrumlena-magate/a-63412953

Окупована російськими військами Запорізька АЕС знову відрізана від зовнішнього енергопостачання. Про це повідомив у середу, 12 жовтня, у Twitter генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з посиланням на інформацію від співробітників атомної станції. Згідно з цією інформацією, відключення від мережі трапилося вдруге за останні п'ять днів.

АЕС підтримує свої функції за допомогою резервних дизельних генераторів, йдеться у повідомленні. Гроссі закликав до негайного створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Енергоатом: Окупанти не пропускають до АЕС дизельне пальне

Українська компанія "Енергоатом" заявила, що АЕС знеструмлено через пошкодження внаслідок обстрілів підстанції на Дніпропетровщині. "Сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція "Дніпровська" у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв'язку 750 кВ ЗАЕС - Дніпровська", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

В "Енергоатомі" також заявили, що відправили на ЗАЕС партію дизельного пального, але станом на 10:00 російська сторона не пропускала колону автомобілів української компанії.

Читайте також: Путін розпорядився передати ЗАЕС у власність Росії

В Україні закликають до санкцій проти атомної галузі РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що чергове знеструмлення може призвести до ядерної катастрофи. "Російська ядерна рулетка знову випробовує на міцність наших атомників. Станція в блекауті", - написав він у Facebook. Міністр закликав світову громадськість у відповідь терміново запровадити санкції проти російської атомної галузі. "Потрібна термінова деокупація і демілітаризація станції", - додав він.

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