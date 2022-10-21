На Херсонщині ЗСУ деокупували 88 населених пунктів

240-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 20 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події п'ятниці, 21 жовтня (час київський).

++19.58++

У місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади, а колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном продовжують залишати місто. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України в традиційному вечірньому зведенні.



Зазначається, російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також протягом 21 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупаційних сил в Харківської області - в районі населеного пункту Тернова поблизу кордону з РФ, на Луганщині - Білогорівка та Золотарівка Луганської області, на Донеччині - Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське.



Також, за даними Генштабу, російські війська завдали чотири ракетних, десять авіаційних ударів та здійснили понад тридцять обстрілів з реактивних систем залпового вогню критичної інфраструктури та житла українців у понад десяти населених пунктах.

++19.46++

Упродовж останнього тижня внаслідок українських ударів загинуло вже десять громадян Ірану, які проводили вишкіл російських військових на окупованих територіях України. Відповідну інформацію поширив ізраїльський радіоканал KAN з посиланням на неназване джерело з українського боку. Видання зокрема наводить дані українського Центру національного спротиву, згідно з якими іранські військові інструктори наглядають за тим, як російські військові запускають іранські ударні дрони-камікадзе з окупованої української території по цілях в Україні.

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++19.35++

Віцепрем'єр-міністерка України - міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запевнила, що за отримання українськими громадянами пенсії чи соціальної допомоги від окупаційної влади на непідконтрольній території покарання не буде. "Покарання не буде", - пообіцяла Верещук в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на відповідне запитання.

++19.27+++

Протягом останніх тижнів режим Лукашенка передав Росії щонайменше 94 танки, повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на канал @belzhd_live. За даними цих інформресурсів, 16 жовтня з Білорусі в напрямку окупованого Росією Донецька було відправлено ще 24 танки Т-72А, знятих зі зберігання. Очікується, що в пункт призначення ця військова техніка прибуде 26 жовтня. "Таким чином, це вже 6-та група платформ із розконсервованою військовою технікою, яку передали РФ. Загалом за останні тижні режим Лукашенка передав РФ уже щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Урали", - підрахував "Беларускі Гаюн".

++19.13++

Україна планує на 1 листопада цього року накопичити 15 мільярдів кубометрів газу, чого цілком досить для проходження опалювального сезону за сприятливих умов, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. "Наразі у нас 14,5 мільярда кубометрів газу. На 1 листопада буде 15 мільярдів кубометрів. Ідемо за планом, і цього для проходження ОЗП буде цілком достатньо", - сказав він на зустрічі з журналістами в Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". За його словами, досягти показника в 15 мільярдів кубометрів газу планується переважно внаслідок власного видобутку, і державного, і приватного.

++18.38++

Влада Бєлгородської області Росії повідомила про пожежу на одному з місцевих промислових підприємств. Як поінформував губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram-каналі, пожежа сталася внаслідок прямого попадання снаряда на "одному з промислових підприємств" Шебекинського округу. Також повідомляється про одну постраждалу.

++18.21++

У Миколаївській області українські військові збили російський бойовий літак, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. "Під час тривоги мінус ворожий Су-25. Не треба шастати", - написав Кім у Telegram-каналі. Тим часом повітряне командування "Південь" додало, що російський штурмовик було збито підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади.

++18.03++

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує в Україну до трьох мільярдів євро протягом 2022-2023 років, повідомила президентка банку Оділь Рено-Бассо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "Я сказала президенту (України - Ред.), що наші зобов'язання розраховані на довгострокову перспективу, і ми інвестуємо до трьох мільярдів євро у 2022-2023 роках для підтримки економіки, приватного сектора та термінової реконструкції життєво важливої інфраструктури", - написала керівниця ЄБРР у Twitter.



++17.47++

Євросоюз вивчає можливість виділення Україні по 1,5 мільярда євро щомісяця, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. "Загалом за наступний рік ця цифра становила б 18 мільярдів євро", - сказала очільниця Єврокомісії на пресконференції у Брюсселі, цитує "Інтерфакс-Україна". Вона зазначила, що такий крок дав би змогу забезпечувати "передбачуваний, стабільний та надійний потік коштів" для України. "Ми доручили міністрам фінансів розробити відповідний механізм", - додала фон дер Ляєн.

На Херсонщині ЗСУ деокупували 88 населених пунктів

++17.30++

На Херсонщині українська армія вже деокупувала 88 населених пунктів, в яких мешкають 11 827 цивільних громадян, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Здійснюється надання гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих населених пунктів Бериславського району, у звільнених населених пунктах триває відновлення систем життєзабезпечення: усуваються обриви електричних дротів, проводять огляди трансформаторних підстанцій, встановлюють електричні опори", - сказав він на брифінгу. Також, за словами Тимошенка, всього з початку деокупації Херсонщини задокументовано 156 воєнних злочинів.

В Харківській області нині деокуповано 551 населений пункт, де зареєстровано вже 1 685 воєнних злочинів, повідомив заступник керівника ОП. Також, за його словами, в області росіяни зруйнували понад 12 024 об'єктів. В Запорізькій області від обстрілів росіян зруйновано 4698 об'єктів, зокрема, 79 шкіл та 35 дитячих садочків, зазначив Тимошенко. На Сумщині 3862 об'єкти, з яких 2227 приватні будинки, додав він.

++16.44++

Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про продуктивні дискусії та продовження роботи над запрошеною Києвом моніторинговою програмою за участю Ради директорів. "У моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", - ідеться у заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, поширеній у п'ятницю. "Отже, моніторингова програма також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки й допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду", - зазначив Грей.

++15.54++

Росіяни замінували Каховську ГЕС ще в квітні, а протягом поточного тижня додатково проводять роботи з мінування шлюзів та опор, повідомляє Головне управління розвідки міноборони України. "На дамбі встановлено два військові тентовані "Камази" без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою", - йдеться у повідомленні ГУР МО України у Facebook. За даними української розвідки, нині вже остаточно зрозуміло, що РФ свідомо готує теракти, бо передбачає швидке звільнення українськими Силами оборони правобережної частини Херсонської області.



Раніше про замінування Росією греблі та агрегатів Каховської ГЕС повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європейської Ради. За його словами, у разі підриву греблі в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, а сотні тисяч людей можуть постраждати. Окрім того, частина півдня України може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження, попередив Зеленський.

++15.37++

Служба безпеки України (СБУ) під час наради у мера Миколаєва затримала чиновника, який організовував "потужну агентурну групу спецслужб РФ". Зазначається, що зрадником виявився начальник комунального підприємства "Миколаївська ритуальна служба". "Зловмисник "здавав" ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції й обласної прокуратури", - ідеться у повідомленні . Також, за даними СБУ, затриманий посадовець передавав своїм російським кураторам "списки загиблих українських захисників".



Крім того, за даними СБУ, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону. Іншим завданням підозрюваного було інформувати Росію про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді, додали в українській спецслужбі. Водночас як зазначають в СБУ чиновник намагався залучити до розвідувально-підривної діяльності двох своїх підлеглих і ще двох мешканців міста, серед яких - старший оперуповноважений районного управління поліції. "Всі вони мають прокремлівські погляди й неодноразово підтверджували це в особистих розмовах та дописах у соцмережах", - йдеться у повідомленні. За даними СБУ, координував діяльність агентури представник спецслужб РФ з території тимчасово окупованого Херсону.

++15.15++

Президент України Володимир Зеленський укотре закликав Вашингтон посилити українську ППО. Відповідну заяву Зеленський зробив під час зустрічі з конгресменами США у Києві, повідомляє пресслужба президента. Згідно з повідомленням, про потребу України в сучасних засобах ППО Зеленський розповів членам Палати представників Конгресу США Майку Тернеру, Джеймсу Хаймсу та Еріку Сволвелу. Під час розмови глава української держави наголосив, що Росія посилила терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи ударів ракетами та іранськими дронами. Тож передача Україні "систем ППО в необхідній кількості" потрібна для створення "повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури", зазначив Зеленський.

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++14.44++

Злочини російської армії у ході повномасштабної агресії проти України підпадають під статті Конвенції про геноцид 1948 року, тому Київ працює над притягненням російських злочинців до відповідальності за геноцид українського народу, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він також звернув особливу увагу на підбурювання до геноциду, яке є окремою статтею Конвенції та вважається самодостатнім злочином. "Активно працюємо разом із українськими правоохоронцями та міжнародними структурами над встановленням фактів для збору доказової бази у майбутній справі про геноцид", - сказав міністр у відеозверненні до конференції "Міжнародне право проти геноциду", організованої Zentrum Liberale Moderne в Берліні.

Окрім того, Кулеба звернувся до німецького Бундестагу з закликом визнати Голодомор геноцидом українського народу радянським режимом: "Я переконаний, що перепони завжди були політичними. Попередній склад Бундестагу не мав політичної волі для цього кроку. На заваді була і стара-добра політика "не провокувати Росію". У цьому листопаді ми відзначатимемо 90-ті роковини сталінського геноциду українського народу, Голодомору. Я розраховую на те, що ми побачимо справедливе історичне рішення німецького Бундестагу вже цієї осені. Такий крок вшанує пам'ять жертв, але також стане відновленням міжнародного права та справедливості. На щастя, політика "не провокувати Росію" вже також у минулому. Тож нині слушна мить, щоб зробити цей крок".

++14:14++

Ердоган: Путін став відкритіший до мирної угоди з Україною

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після розмов з президентами Росії та України не бачить перешкод для продовження "зернової угоди" за посередництва Організації Об'єднаних Націй. "Немає жодних перешкод для продовження експортної угоди. Я бачив це на переговорах, які я провів учора ввечері з (президентом України Володимиром. - Ред.) Зеленським, а також на переговорах, які я провів з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним", - цитує Ердогана Reuters.

Під час спілкування з журналістами в літаку після поїздки у Азербайджан президент Туреччини також заявив, що, на його думку, Путін готовий брати участь у переговорних процесах щодо мирної угоди з Україною. "Я бачив, що Путін набагато м'якший і більш відкритий до переговорів з цього питання, ніж у минулому", - цитує Ердогана Skynews.

++13:52++

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, як і прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш, вважає, що Європейському Союзу варто почати думати над спеціальним трибуналом для Росії за агресію проти України. Про це вона сказала журналістам напередодні другого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

"Нам однозначно необхідно обговорити правову відповідь на злочини агресії, які були скоєні в Україні, і які можуть розглядатися лише окремим трибуналом", - цитує її агенція Reuters.

++13:24++

РФ може вивезти з окупованих територій України два мільйони тонн зерна

До кінця року Росія може вивезти 1,8 мільйона тонн зерна з окупованих територій України. Такі оцінки наводить відділ розслідувань німецького мовника NDR із посиланням на документи, які є в його розпорядженні.

Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

З початку війни РФ уже відправила близько мільйона тонн з морських портів анексованого Криму. Більшість вантажів спрямували в Росію, Сирію та Туреччину. До кінця року планується ще майже 40 раундів із Севастополя. Крім того, за даними NDR, Росія, ймовірно, вже організувала логістику для транспортування зерна, яке ще тільки планується захопити на українських територіях.

Якщо ці плани будуть реалізовані, то РФ може отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів. На думку експертів, опитаних NDR, незаконне присвоєння зерна у великих масштабах може вважатися воєнним злочином.

++12:55++

Росія поширює фейки про нібито постраждалих цивільних внаслідок нічного обстрілу Антонівського мосту поблизу Херсона, заявила в ефірі національного телемарафону начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Так, ми тримаємо вогневий контроль, але я неодноразово зауважувала, що ми не б'ємо по об'єктах критичної інфраструктури на ураження, ми не б'ємо по мирних населених пунктах і по місцевому населенню, зокрема. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, тому що це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити", - наголосила Гуменюк.

++12:24++

Внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова троє людей отримали поранення. Стан постраждалих - середній та легкий, загрози життю немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++12:11++

У Києві і чотирьох областях обмежують енергоспоживання

У Києві та чотирьох областях будуть тимчасові відключення електроенергії

Крім Київської області, обмеження споживання електроенергії запроваджуються у Києві, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

У компанії "Укренерго" пояснили рішення: "Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання. Нагадаємо, як диспетчери "Укренерго" приймають рішення про тимчасове відключення: якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження. Відповідно, ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам'ятайте про це".

++12:00++

У Київській області через ріст споживання електроенергії з 9:20 вимушено розпочалися тимчасові відключення.



"Звертаюся до всіх! Необхідно тотально економити електроенергію. Це стосується всіх. Вимикаємо зайві електроприлади. Від чайників до енергообігрівачів. Від прасок до пральних машин. Не вмикаємо жодного енергоємного приладу! Росіяни завдали ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Будьте відповідальними! Споживаємо економно", - написав у соіальних мережах голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

++11:55++

Саміт ЄС обговорить допомогу Україні

Після того як лідери Європейського Союзу "погодились не погоджуватись" з обмеженням цін на газ у перший день саміту вчора в Брюсселі, вони переходять до обговорення зовнішньої політики сьогодні, пише Reuters. Вони обговорюватимуть скорочення своєї економічної залежності від Китаю, надання допомоги Україні та покарання Ірану за його допомогу Росії у розв'язаній проти неї війни.

Прибувши на саміт, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш сказав журналістам, що Євросоюзу варто розпочати працювати над притягненням Росії до відповідальності за її дії в Україні. "З'ясувати, як належним чином притягнути Росію до юридичної відповідальності за звірства, які вона чинить в Україні", - сказав він. Каріньш пояснив: "Війна Росії стає все більш жорстокою, тепер вона відверто спрямована не лише проти українських військових, але й проти українських громадян та їхньої цивільної інфраструктури". Також, на його думку, мають бути посилені санкції ЄС щодо Білорусі, територію якої РФ використовує для атак.

++11:33++

Український проєкт "Армія дронів" отримав 500 безпілотників із тих пір, як актор Марк Гемілл, який зіграв головного персонажа-джедая Люка Скайвокера в оригінальній трилогії Джорджа Лукаса "Зоряні війни", став послом фандрейзингової платформи United 24. Про це актор розповів в інтерв’ю Bloomberg.

++11:05++

За оцінками американської розвідки, українські військові мають "вікно можливостей" у півтора місяця, щоби досягнути успіху, якщо зможуть продовжити наступ на півдні та північному сході до того, як погодні умови змусять їх зупинитися та перегрупуватися, пише The New York Times.

Широкомасштабний крах російських військ, який дозволив би Україні захопити ще одну величезну ділянку території, американці вважають малоймовірним. Окремі ж російські підрозділи, на їхню думку, можуть впасти перед постійним тиском з боку Збройних сил України, і це може дозволити українській армії продовжувати відвойовувати міста на Донбасі та потенційно захопити Херсон, який у статті називають "головним призом у війні".

Посилаючись на експертів, NYT окреслила вирішальні фактори війни: складніші бойові умови в грудні, ступінь готовності президента Росії Володимира Путіна до ескалації боротьби, здатність збереження єдності Європи взимку в умовах стрімкого зростання цін на енергоносії, потенційна зміна політичної ситуації в США, яка може призвести до зменшення військової підтримки України.

++10:40++

Внаслідок вранішніх атак на Харків і Запоріжжя поранені дев'ятеро людей

Атаку на Запоріжжя вранці російські солдати здійснили ракетами С-300, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Загиблих немає, але троє людей зазнали поранень.

Руйнувань зазнали житловий будинок, навчальний заклад та об'єкти інфраструктури. У багатоповерхівці пошкоджена газова система, сталося загоряння, зруйнована стіна. У школі пошкоджений дах і вибиті шибки. Щодо інфраструктурних об'єктів, Старух інформацію не уточнює.

++10:30++

Російські війська знову б'ють по Київському району Харкова. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, повідомляє мер міста Ігор Терехов.

Вранішній обстріл, за його словами, армія РФ здійснила ракетами С-300. Тоді постраждали шестеро осіб.

++09:57++

Саміт ЄС: стелю цін на газ не встановили, домовились шукати компроміс

Лідери Європейського Союзу домовилися на саміті продовжувати працювати над механізмами стримування росту цін на енергію. Про повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

"Єдність і солідарність взяли гору", - написав Мішель у Twitter. Роботу продовжать на основі рекомендацій Європейської Комісії, яка пропонує створити єдину систему закупівель газу європейськими країнами та запровадити нову формулу для обчислення ціни на скраплений газ, яка враховувала б різке зниження постачання трубопроводами з Росії.

Для обговорення цих заходів наступного тижня зустрінуться міністри енергетики країн Євросоюзу.

++09:40++

Малоймовірно, що Росія розгорнула значну кількість додаткових військ у Білорусі, пише британська розвідка в щоденному огляді.

Раніше правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до складу нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тисяч білоруських військових і до 15 тисяч росіян.

"Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні з'єднання заявленої чисельності: її сили задіяні в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальну здатність до проведення складних операцій. Ця заява, швидше за все, є спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну переключити сили на охорону північного кордону", - йдеться в огляді.

++09:17++

РФ ударила по Харкову та Запоріжжю: є поранені

Росія атакувала Запоріжжя ракетами. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух. Про наслідки ударів він поки що не розповів.

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкових ударів по Харкову поранення отримали шестеро людей. Через ракетний обстріл є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі.

++09:00++

Колишній президент і прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради безпеки Дмитро Медвєдєв посміявся в Twitter з відставки прем'єрки Великобританії Ліз Трасс.

"Класний тролінг. До речі, як справи в Бахмуті?", - відповів йому засновник американських компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск.

++08:38++

ISW: Ризик наступу з Білорусі - низький

Ризик нового наступу з території Білорусії залишається низьким попри заяву заступника начальника головного оперативного управління генерального штабу Збройних сил України Олексія Громова про зростання такого ризику, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Там зазначають, що нове вторгнення залишається малоймовірними в найближчі місяці, оскільки російські війська не мають спроможності перекрити українські лінії постачання з заходу шляхом наземного наступу.

Олександр Лукашенко і Волоимир Путін Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі надзвичайно ускладнюють маневри через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях.

Автомобільна та залізнична мережа України має достатньо вузлів із Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, щоби російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були сильнішими. Зараз ці сили значно послаблені, зазначають американські аналітики.

++08:08++

Війська РФ завдали ударів по Харкову. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++07:55++

На окуповану територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибули до двох тисяч осіб із числа російських мобілізованих. Тим часом окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ" і підготувала евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об'єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у ранковому зведенні.

ЗСУ за минулу добу відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області.

Армія РФ завдала за день трьох ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили райони понад 15 населених пунктів, серед яких Миколаїв, Нова Кам’янка і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Гатище на Харківщині.

Протиповітряна оборона збила 15 дронів. Також українські війська вразили, серед іншого, російський засіб протиповітряної оборони, міст і понтонну переправу.

++07:31++

Ізраїль занепокоєний військовими відносинами між Іраном і РФ

Ввечері 20 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. "Поінформував його про невимовні страждання, людські жертви та руйнування, спричинені російськими ракетами та іранськими безпілотниками", - написав Кулеба в Twitter.

За його словами, співрозмовники детально обговорили запит України до Ізраїлю на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Подробиць щодо результатів обговорення Кулеба не розповів.

У свою чергу Лапід написав у Twitter, що Ізраїль стоїть на боці українського народу. "Я також наголосив у розмові на глибокій стурбованості військовими відносинами між Іраном і Росією", - додав він.