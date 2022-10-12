Що відомо про нового командувача військами Росії Суровікіна

Кремль призначив головкомом війни проти України генерала Сергія Суровікіна. У Москві сподіваються, що "залізною рукою" він зможе переломити ситуацію на фронті. Що знають про нього експерти та правозахисники на Заході?

Над Сергієм Суровкіним темною хмарою нависає його репутація. У соцмережах 56-річного генерала часто називають "різником Сирії", "канібалом" або "генералом Армагеддон". У війні в Сирії він очолював російські збройні сили в 2017 році, а відтак і в 2019-му. З часу вторгнення Росії в Україну в лютому Суровікін уже командував південною групою російських військ. Експертка з питань безпеки та військової політики Росії з берілнського Фонду "Наука і політика" Марґарете Кляйн (Margarete Klein) сказала у розмові з Deutsche Welle, що його призначення відповідає стратегії ескалації російського президента Володимира Путіна.

Головний намір Кремля - психологічно вплинути на Україну, деморалізувати її та стримати. Кляйн також очікує, що російська армія під керівництвом Суровікіна атакуватиме значно більше цивільних цілей, ніж досі.

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Безжальна операція в Сирії

Правозахисні організації звинувачують Суровікіна у відповідальності за воєнні злочини в Сирії та терор проти мирного населення. За даними Human Rights Watch, він бомбив лікарні в провінції Ідліб, незважаючи на те, що там перебувало багато дітей. За деякими даними, він, якщо і сам не віддавав такий наказ, то принаймні дозволив атаку хімічним газом проти сирійських цивільних. Його також називають відповідальним за бомбардування міста Алеппо, яке російська авіація перетворила на руїни в 2016 році. У 2017 році за військові заслуги в Сирії Путін нагородив його медаллю "Герой Росії".

Смерть і руйнування: Алеппо після авіаударів, вересень 2016 Фото: Ameer Alhalbi/Getty Images/AFP

Родом він з Новосибірська. Кремезний Сергій Суровікін у 1987 році навчався у Омському вищому загальновійськовому командному училищі та брав участь у війні в Афганістані. У 1991 році він брав участь у невдалому серпневому путчі проти президента Михайла Горбачова. Як командир стрілецької частини він наказав своїм солдатам переїхати танками трьох демонстрантів, які звели вуличні барикади. Після поразки путчистів його кинули за ґрати на пів року. Сам Суровікін заперечує свою відповідальність: прокурорам він заявляв, що лише виконував накази.

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Кар'єра на підйомі

Тож потім він успішно продовжив кар'єру в російській армії. Серед іншого, Суровікін брав участь у Другій чеченській війні в 2004 і 2005 роках, а в жовтні 2017 року став головнокомандувачем ВПС Росії. Чи збагатився він особисто на всьому цьому? "У нас немає цьому доказів", - каже Марґарет Кляйн.

Відомо однак, що корупція в російській армії явище поширене. Призначення Суровікіна головнокомандувачем російської окупаційної армії в Україні натхненно зустріли в Росії всі ті, хто закликав до жорсткішої лінії після нещодавніх невдач російської армії на сході України, - перш за все, правитель Чечні Рамзан Кадиров. Наприкінці червня після тривалих боїв і тисяч загиблих Сергію Суровікіну вдалося підкорити місто Сєвєродонецьк на Донбасі. За словами Марґарет Кляйн, чи буде він успішним на посаді головнокомандувача, залежить, перш за все, від того, чи вдасться йому покращити координацію в російській армії.

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