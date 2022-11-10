Залужний не може підтвердити виведення військ РФ з Херсона

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію про виведення російської армії з Херсона. "Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану", - наголосив він у Facebook.

За його словами, з початку жовтня ЗСУ просунулись на 36,5 кілометра, а загальна площа відвойованої території сягає майже 1,4 тисячі кілометрів. Контроль вже відновлено над 41 населеним пунктом. 9 листопада українські військові просунулись на двох напрямках на сім кілометрів у кожному та взяли під контроль по шість населених пунктів, додав Залужний.



Також він підкреслив, що за кожним "жестом доброї волі" стоять зусилля україських військ. "Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону - це результат наших активних дій", - написав він.





Виведенння російських військ на Херсонщині

Командувач об'єднаного угрупування окупаційних військ Росії в Україні Сергій Суровікін 9 листопада запропонував міністру оборони РФ Сергію Шойгу вивести російські підрозділи з правого берега Дніпра в Херсонській області. "Приступайте до відведення військ. Вживайте всіх заходів, щоб забезпечити безпечне перекидання особистого складу, озброєнь і техніки за ріку Дніпро", - скомандував міністр.

Аргументуючи необхідність відведення військ Суровікін також наголосив, що Херсон та прилеглі населені пункти "не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати". За його словами, через це район бойових дій залишили 115 тисяч людей.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав до стриманості щодо повідомлень про відхід російських військ із Херсона.

"Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими - завжди під час війни", - сказав він.

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