Відступ з Херсона є ще одним провалом РФ - МО Великобританії

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес наголосив, що міжнародна спільнота і надалі підтримуватиме Україну, оскільки "ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, що триває".

Відступ російських військових з Херсона означає ще один стратегічний провал для них, проте міжнародна спільнота не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ. Про це йдеться в заяві міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, опублікованій у суботу, 12 листопада, в Twitter міністерства оборони Великобританії.

"У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли його також здали, пересічні жителі Росії повинні запитати себе: "Навіщо все це було потрібно?" Російська армія зазнала величезних людських втрат внаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції й приниження. Україна тиснутиме далі", - йдеться в заяві.

Воллес наголосив, що Великобританія і міжнародна спільнота і надалі підтримуватимуть Україну, оскільки "ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, що триває".

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Відступ РФ, ймовірно, почався 22 жовтня - британська розвідка

У британській розвідці припускають, що відступ російських військових з Херсона почався набагато раніше, ніж про це було оголошено. Розвідники не виключають, що протягом останніх тижнів російська військова техніка та особовий склад, перевдягнений у цивільний одяг, залишили місто разом із заявленими 80 тисячами евакуйованих цивільних осіб.

"Завершення виведення (військ. - Ред.) відбулося лише через два дні після його оголошення. Тож цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли призначені росіянами посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у повідомленні.

Також у Лондоні припускають, що під час відступу з Херсона російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через Дніпро.

Зокрема, супутники компанії космічних технологій Maxar Technologies зафіксували руйнування дамби в Новій Каховці, а також переправ і мостів в інших частинах Херсонської області.

На знімках, зроблених 11 листопада о 10.25 супутниками Maxar, які опублікував у мікроблозі Twitter журналіст газети New York Times Крістіан Тріберт, видно кілька зруйнованих прольотів Антонівського мосту, а також зруйнований міст через річку Інгулець у Дар'ївці. Значні пошкодження спостерігаються і на дамбі в Новій Каховці, де зруйновано північні секції та шлюзові ворота.

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