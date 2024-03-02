Байден у Вашингтоні похвалив Мелоні за підтримку України

Лідери США і Італії обговорили "непохитну підтримку" України у Вашингтоні. Прем'єрка Італії заявила, що Україна буде основною темою на наступному саміті G7.

Президент Джо Байден привітав "непохитну підтримку" України з боку прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні під час переговорів у п'ятницю, 1 березня, повідомляє AFP. Попри політичні розбіжності, ультраправа італійська лідерка і ветеран-демократ мають теплі стосунки, зокрема, через тверду позицію Мелоні щодо України, яка бореться з російським вторгненням, зазначає агенція. "Я хочу подякувати вам за непохитну підтримку України з боку Італії", - сказав Байден Мелоні у Вашингтоні. "Ми прикриваємо спини один одного - ми також прикриваємо спину України", - додав Байден. Американський президент намагався запевнити Мелоні, що він переконає республіканців у Конгресі припинити блокування 60 мільярдів доларів життєво необхідної військової допомоги для України.

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Ситуація в Конгресі призвела до того, що Києву не вистачає зброї для відбиття інтенсивних російських атак. Це стривожило європейських союзників Вашингтона, які побоюються, що у Москви є амбіції щодо розширення війни.

Прем'єрка Італії відвідала Білий дім вдруге після її офіційного візиту в липні минулого року.

Велика сімка знову обговорюватиме війну в Україні

Мелоні, країна якої на ротаційній основі головує в Групі семи (G7), заявила, що Україна буде головним питанням порядку денного на саміті лідерів "Великої сімки" в Італії в червні. "Ми маємо намір, насамперед, підтвердити міжнародний порядок, заснований на законах, який захищає свободу і гарантує мир для України", - додала Мелоні. Вона також "підкреслила важливість постійної підтримки України з боку США", - йдеться в заяві Білого дому за підсумками зустрічі.

Обидвоє лідерів також погодилися з важливістю допомоги населенню в Секторі Гази. Байден оголосив, що США почнуть скидати гуманітарну допомогу для населення з повітря в зв'язку з продовженням наступальної операції Ізраїлю.

Лідери низки ключових союзників США відвідали або відвідають Білий дім у перші місяці 2024 року - року виборів для Байдена - у пошуках підтримки України, яка перебуває у все більш відчайдушному становищі, зазначає агенція AFP.

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