G7 провела зустріч з Києва

Прем'єр міністерка Італії, яка зараз головує у Великій сімці на ротаційній основі, провела в суботу, 24 лютого, відеозустріч лідерів G7.

Цього дня, в другі роковини повномасштабної війни Росії проти України, Джорджа Мелоні, як і прем'єр Канади Джастін Трюдо, перебуває з візитом у Києві, звідки й провела конференцію.

Крім Італії та Канади, до G7 входять США, Японія, Великобританія, Німеччина та Франція (до 2014 року в групу входила Росія, але її виключили після анексії Криму). У зустрічах також бере участь Європейський Союз. Сьогодні в Києві перебуває президентка Єввропейької Комісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр головуючої в Раді ЄС Бельгії Александер де Кроо.

До учасників саміту звернувся президент України Володимир Зеленський, якого запросили приєднатися до зустрічі.

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"Світ відчуває, що (президент РФ Володимир) Путін може програти війну. І коли він програє, це означатиме, що виграє не просто хтось один у світі, а вся глобальна спільнота народів і міжнародне право як таке. Мусимо це забезпечити. Будь ласка, пам'ятайте, що імперські амбіції та реваншизм можуть бути подолані тільки разом і саме це повинно відкрити простір для розвитку справжньої безпеки та демократії", - сказав Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку та додав: "Ви дуже добре знаєте, що нам потрібно, щоб захистити наше небо, щоб зміцнити нашу армію на землі. І ви знаєте все, що нам потрібно для підтримки та продовження наших успіхів на морі. І ви чудово знаєте, що нам потрібно все це вчасно. Ми розраховуємо на вас".

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