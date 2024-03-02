США постачатимуть гумдопомогу до Гази повітрям

Джо Байден оголосив про підготовку операції із постачання до Сектора Гази гумдопомоги та продуктів харчування з повітря. Він також має намір перевірити можливість створення морського коридору.

Сполучені Штати Америки готуються розпочати постачання гуманітарної допомоги та продуктів харчування цивільному населенню Сектора Гази з повітря. Про це заявив президент США Джо Байден після зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у Білому домі у п'ятницю, 1 березня.

"Ми повинні робити більше, і Сполучені Штати робитимуть більше", - цитує Байдена інформагенція AFP. За його даними, США готуються розпочати операцію вже найближчими днями. Деякі інші країни, зокрема Йорданія та Франція, вже скидали гуманітарні вантажі мешканцям Гази з повітря, нагадала агенція Reuters.

Крім того, Вашингтон хоче перевірити можливість створення безпечного морського коридору для доставки гуманітарної допомоги до Сектора Гази, повідомив Байден. При цьому він пообіцяв "наполягти" у переговорах з урядом Ізраїлю на тому, щоб на палестинські території пропускали більше автоколон із гумдопомогою. Допомоги, що доставляється зараз в Сектор Гази, "далеко не достатньо", наголосив він. "На кону стоять життя безневинних людей, життя дітей", - додав він.

Критика рішення США

Заява Вашингтона наразилося на критику благочинних організацій, а також ООН. Зокрема, президентка німецької асоціації Caritas Єва-Марія Вельскоп-Деффа (Eva Maria Welskop-Deffaa) заявила, що скидання гуманітарної допомоги з літаків не є альтернативою доставки її вантажівками. "Такий спосіб лише посилить хаос і насильство", - зазначила вона і закликала Ізраїль відкрити коридори допомоги.

В ООН наголосили, що обсяг допомоги, яку можна доставити повітрям, досить невеликий. Враховуючи велику кількість людей, які потребують допомоги в Секторі Гази, ефект від цього швидко вичерпається. Крім того, рейси постачання пов'язані з технічними труднощами і величезними витратами. Було б простіше, якби Ізраїль дозволив доставляти допомогу вантажівками через прикордонні переходи на півночі Сектора Гази.

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Загибель людей в Газі під час доставки гумдопомоги

Цим заявам передувала трагедія, яка сталася у Секторі Гази 29 лютого. Тоді під час доставки гумдопомоги загинули щонайменше 112 та постраждали понад 750 людей.

Заяви Армії оборони Ізраїлю, палестинської сторони та представників терористичної організації ХАМАС щодо причин події розходяться. На даний час підтвердити якусь із версій того, що сталося, за незалежними джерелами неможливо.

Очевидці розповідають, що натовп палестинців кинувся до колони вантажівок із гуманітарною допомогою. Повідомляється також, що ізраїльські військові, які охороняли вантажі, відкрили вогонь.