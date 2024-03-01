Боррель шокований новинами про смерть людей у Газі

У Cекторі Гази заявляють про загибель 112 людей у черзі за продовольчою допомогою. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про порушення міжнародного гуманітарного права.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель висловив своє потрясіння через трагедію, яка сталася під час роздачі гуманітарної допомоги в Секторі Гази. "Мене жахають новини щодо чергового кровопролиття серед мирних жителів Гази, які дуже потребують гуманітарної допомоги", - написав він у соцмережі X пізно ввечері в четвер, 29 лютого.

"Позбавлення людей продовольчої допомоги є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", - додав глава дипломатії Євросоюзу, закликавши забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до поселень усього Сектора Гази. У своєму повідомленні Боррель не висунув однозначних звинувачень.

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Між тим президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці в соцмережі X рано-вранці 1 березня висловив своє обурення "зображеннями, що дійшли до нас із Гази, де цивільні особи стали мішенню для ізраїльських військових".

Французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив в ефірі радіостанції France Inter, що Франція вимагатиме з'ясування обставин загибелі понад сотні людей у місті Газа під час прибуття продовольчої допомоги. "Має бути проведене незалежне розслідування, щоб встановити, що сталося", - сказав він.

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Тим часом США заявили, що "займаються перевіркою" різних версій трагічної події. Під час виступу перед журналістами у Вашингтоні президент Джо Байден висловив думку, що режим припинення вогню між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС, що напала на цю державу, "ймовірно, не буде встановлено до понеділка (4 березня. - Ред.)".

У Газі заявили про загибель 112 людей у черзі за допомогою

Як повідомлялося, підконтрольна ХАМАС влада Сектору Гази звинуватила Ізраїль у загибелі 112 людей 29 лютого в черзі за гуманітарною допомогою. Крім того, близько 800 людей зазнали поранень, заявив представник служб охорони здоров'я у Секторі Гази. У свою чергу Армія оборони Ізраїлю стверджує, що десятки палестинців стали жертвами тисняви.

На даний час підтвердити якусь із версій того, що сталося, за незалежними джерелами неможливо.

Як повідомила агенція AFP з посиланням на очевидців, ізраїльські військові, які охороняли колону з гуманітарною допомогою, відкрили вогонь по натовпу, що кинувся до вантажівок. Представники служб безпеки Ізраїлю, які підтвердили факт пострілів, вказали, що вони були зроблені, оскільки військові побачили загрозу в натовпі людей, які штурмують колону з гумдопомогою. Зі свого боку прессекретар офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що багато жертв були роздавлені вантажівками або були затиснені.