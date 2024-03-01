Боррель шокований новинами про смерть людей у Газі

Боррель шокований новинами про смерть людей у Газі1 березня 2024 р.
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель висловив своє потрясіння через трагедію, яка сталася під час роздачі гуманітарної допомоги в Секторі Гази. "Мене жахають новини щодо чергового кровопролиття серед мирних жителів Гази, які дуже потребують гуманітарної допомоги", - написав він у соцмережі X пізно ввечері в четвер, 29 лютого.
"Позбавлення людей продовольчої допомоги є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права", - додав глава дипломатії Євросоюзу, закликавши забезпечити безперешкодний гуманітарний доступ до поселень усього Сектора Гази. У своєму повідомленні Боррель не висунув однозначних звинувачень.
Читайте також: Ізраїль, ХАМАС, Газа: якими є норми міжнародного права?
Між тим президент Франції Еммануель Макрон на своїй сторінці в соцмережі X рано-вранці 1 березня висловив своє обурення "зображеннями, що дійшли до нас із Гази, де цивільні особи стали мішенню для ізраїльських військових".
Французький міністр закордонних справ Стефан Сежурне заявив в ефірі радіостанції France Inter, що Франція вимагатиме з'ясування обставин загибелі понад сотні людей у місті Газа під час прибуття продовольчої допомоги. "Має бути проведене незалежне розслідування, щоб встановити, що сталося", - сказав він.
Читайте також: Напад ХАМАСу на Ізраїль та його наслідки
Тим часом США заявили, що "займаються перевіркою" різних версій трагічної події. Під час виступу перед журналістами у Вашингтоні президент Джо Байден висловив думку, що режим припинення вогню між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС, що напала на цю державу, "ймовірно, не буде встановлено до понеділка (4 березня. - Ред.)".
У Газі заявили про загибель 112 людей у черзі за допомогою
Як повідомлялося, підконтрольна ХАМАС влада Сектору Гази звинуватила Ізраїль у загибелі 112 людей 29 лютого в черзі за гуманітарною допомогою. Крім того, близько 800 людей зазнали поранень, заявив представник служб охорони здоров'я у Секторі Гази. У свою чергу Армія оборони Ізраїлю стверджує, що десятки палестинців стали жертвами тисняви.
На даний час підтвердити якусь із версій того, що сталося, за незалежними джерелами неможливо.
Як повідомила агенція AFP з посиланням на очевидців, ізраїльські військові, які охороняли колону з гуманітарною допомогою, відкрили вогонь по натовпу, що кинувся до вантажівок. Представники служб безпеки Ізраїлю, які підтвердили факт пострілів, вказали, що вони були зроблені, оскільки військові побачили загрозу в натовпі людей, які штурмують колону з гумдопомогою. Зі свого боку прессекретар офісу прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху повідомив, що багато жертв були роздавлені вантажівками або були затиснені.