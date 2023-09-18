Наплив мігрантів: Італія запровадила додаткові обмеження

В Італії планують збільшити кількість центрів для утримання нелегальних мігрантів, а також збільшити строки їх утримання для розгляду питання про депортацію.

Уряд Італії у понеділок, 18 вересня, ухвалив пакет жорстких заходів для стримування нелегальної міграції до країни через Середземне море після напливу тисяч людей минулого тижня, повідомляє dpa.

Нові заходи, зокрема, передбачають збільшення максимального строку затримання для розгляду питання про депортацію з 135 днів до 18 місяців. Також міністерство оборони країни має створити додаткові центри у малонаселених районах для утримання мігрантів.

За словами прем'єрки Італії Дроджі Мелоні, країні необхідно збільшити місткість таких закладів. Наразі спроби утримати мігрантів у таких центрах часто провалюються, оскільки нелегали тікають з них і прямують до заможніших країн Північної Європи, зауважує Reuters.

Мелоні також наголосила на необхідності боротьби з угрупованнями, що займаються нелегальним перевезенням людей. "Боротьба з нелегальною масовою імміграцією та торгівлею людьми є епохальною битвою для Італії та Європи", - наголосила вона.

Критика урядових рішень

Втім, схвалені урядом заходи розкритикували опозиція та правозахисники. Зокрема, правозахисна мережа Італійська коаліція за громадянські права та свободи (CILD) зазначила, що центри утримання мігрантів дорогі та неефективні.

Правозахисники охарактеризували їх як "чорні діри", де відбуваються серйозні порушення основних прав людей.

Кількість мігрантів в Італії зросла вдвічі

Цьогоріч до берегів Італії прибули понад 127 тисяч мігрантів, що вдвічі більше, ніж за такий самий період минулого року. Переважно вони припливають через Середземне море та походять переважно з таких країн, як Гвінея, Кот-д'Івуар, Туніс, Єгипет, Буркіна-Фасо, Бангладеш і Пакистан.

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Особливо ситуація загострилася минулого тижня, коли на найпівденніший італійський острів Лампедуза на 199 човнах прибули 8,5 тисячі осіб - більше, ніж все місцеве населення острова. При цьому центр для мігрантів на острові призначений для притулку лише 400 людей.

У зв'язку з цим Італія попросила Європейський Союзу допомогти з напливом мігрантів. 17 вересня Лампедузу відвідала президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона закликала країни ЄС забрати з Італії частину біженців.

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