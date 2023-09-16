Рим просить ЄС допомогти з мігрантами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у суботу, 16 вересня, прийняла запрошення відвідати італійський острів Лампедуза на прохання Рима. Візит має відбутися 17 вересня. Очільницю ЄК супроводжуватиме прем'єр-міністерка Італії Джорджою Мелоні,

Раніше цього ж дня міністри внутрішніх справ Італії, Франції, Німеччини та Іспанії мали провести телефонні консультації із комісаром ЄС з питань внутрішніх справ щодо кризи. Мелоні закликала ЄС вжити заходів для пом'якшення тиску після того, як тисячі людей упродовж трьох днів прибули на береги Лампедузи, що знаходиться за 145 кілометрів від узбережжя Тунісу.

"Міграційний тиск, який відчуває Італія з початку року, є неприйнятним", - сказала вона у відеозверненні. Причиною приросту міграції, за її словами, є "складна міжнародна ситуація" в Африці.

Вона закликала фон дер Ляєн відвідати Лампедузу і попросила главу Європейської Ради Шарля Мішеля включити це питання до порядку саміту ЄС у жовтні.

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Ситуація на Лампедузі: мігрантів більше, ніж місцевих

Стрімкий приріст мігрантів у ЄС загострив дискусію про те, як Європа розподіляє відповідальність за біженців. Лампедуза, найпівденніший острів Італії, давно слугує місцем прибуття мігрантських човнів з Північної Африки. Однак цього тижня її центр для мігрантів, призначений для притулку лише 400 осіб, був перевантажений. За три дні на початку тижня на 199 човнах на острів прибули 8,5 тисячі осіб - більше, ніж все місцеве населення острова.

Читайте також:Польща винесе на референдум питання про надання притулку мігрантамРаніше ЄС уклав угоду з Тунісом з метою зменшення потоку нерегулярної міграції з цієї північноафриканської країни. Туніс є головною точкою посадки для мігрантів, які ризикують небезпечним перетином моря до Європи. Цьогоріч до берегів Італії прибули понад 127 тисяч мігрантів, що вдвічі більше, ніж за такий самий період минулого року.