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Глава ЄК: Євросоюз посилить моніторинг Середземномор'я

Анастасія Шепелева
17 вересня 2023 р.

Глава ЄК фон дер Ляєн вважає за необхідне посилити спостереження за Середземним морем, яким мігранти з Африки намагаються потрапити до Європи. Вона закликала країни ЄС забрати з Італії частину біженців.

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Урсула фон дер Ляєн та Джорджія Мелоні
Урсула фон дер Ляєн та Джорджія МелоніФото: YARA NARDI/REUTERS

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) пропонує посилити спостереження на воді та з повітря у Середземному морі для боротьби з переправленням мігрантів. Як пише dpa у неділю, 17 вересня, таку заяву вона зробила під час візиту італійський острів Лампедуза, який потерпає відміграційної кризи.

На думку фон дер Ляєн, цю задачу можна покласти на прикордонне агентство ЄС Frontex. Крім того, глава Єврокомісії підтримала можливе розширення існуючих військово-морських місій в Середземному морі або роботу над новими.

Після оголошення на Лампедузі надзвичайного стану через висадку понад 8 тисяч мігрантів з країн Північної Африки прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала до створення європейської місії для зупинки човнів з біженцями на шляху до ЄС. На її думку, унеможливлення морських шляхів міграції є єдиним виходом із ситуації, що склалася.

Водночас фон дер Ляєн закликала європейські країни забрати з Італії частину прибулих туди нелегальних мігрантів. "Нерегульована імміграція - це виклик, який вимагає європейської відповіді", - наголосила вона під час спільного відвідування італійського острова Лампедуза з Мелоні.

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Ситуація на Лампедузі: мігрантів більше, ніж місцевих

Стрімкий приріст мігрантів у ЄС загострив дискусію про те, як Європа розподіляє відповідальність за біженців. Лампедуза, найпівденніший острів Італії, давно слугує місцем прибуття мігрантських човнів з Північної Африки. Однак цього тижня її центр для мігрантів, призначений для притулку лише 400 людей, був перевантажений. За три дні на початку тижня на 199 човнах на острів прибули 8,5 тисячі осіб - більше, ніж все місцеве населення острова.

За даними Червоного Хреста, на ранок 17 вересня в центрі прийому мігрантів на Лампедузі залишалися 1500 людей. Протягом дня їх планують перевезти на Сицилію і континентальну частину Італії.

Раніше ЄС уклав угоду з Тунісом з метою зменшення потоку нерегулярної міграції з цієї північноафриканської країни. Туніс є головною точкою посадки для мігрантів, які ризикують небезпечним перетином моря до Європи. Цьогоріч до берегів Італії прибули понад 127 тисяч мігрантів, що вдвічі більше, ніж за такий самий період минулого року.

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