Праві в Європарламенті: хто з ким і за що?

Партії правого спектру реорганізуються і створюють нові альянси у новому складі Європарламенту. Окрему групу сформує довкола себе і німецька правопопулістська "Альтернатива для Німеччини".

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) сформувала нову фракцію в Європейському парламенті. У середу, 10 липня, про це повідомив речник співголови АдН Алісе Вайдель (Alice Weidel).

За його словами, до групи увійшли 25 депутатів Європарламенту з восьми країн, понад половина з яких є представниками АдН. Згідно з регламентом, для формування парламентської групи у ЄП необхідно щонайменше 23 депутати з семи країн-членів. Окрім АдН, до фракції увійшли представники Польщі (партія "Конфедерація"), Болгарії ("Відродження"), Франції ("Відвоювання"), Словаччини ("Республіка"), Литви ("Союз народу та справедливості"), Чехії ("Свобода і пряма демократія") та Угорщини ("Наша батьківщина"). Як повідомили в німецькій партії, там сподіваються також залучити до нового об'єднання іспанську партію "Свято завершилося". Нова фракція, згідно з пропозицією АдН, носитиме назву "Європа суверенних націй".

Наприкінці червня АдН переобрала Аліс Вайдель на посаду співголови партії поряд із Тіно Крупаллою Фото: Revierfoto/dpa/picture alliance

Незадовго до виборів до Європарламенту права фракція "Ідентичність і демократія" (ІД) - друга за чисельністю ультраправа група на той час - виключила зі своїх лав "Альтернативу для Німеччини" (АдН), частина якої була класифікована Федеральним відомством із захисту конституції Німеччини як правоекстремістська.

"Патріоти за Європу" Орбана і Ле Пен

Після виборів до Європарламенту, що відбулися на початку червня, ультраправі партії в багатьох країнах досягли значних успіхів. Однак досі було незрозуміло, хто з них із ким об'єднається в одну фракцію. Зрушення у цьому процесі відбулося на початку цього тижня, коли у понеділок, 8 липня, було офіційно засновано групу "Патріоти за Європу", кістяк якої складають політичні партії угорського прем'єра Віктора Орбана та французької правої популістки Марін Ле Пен. Ця група, вірогідно, стане третьою за чисельністю депутатів силою у новообраному Європарламенті - після християнсько-демократичної Європейської народної партії та соціал-демократів.

Соціал-демократи і "зелені" в Європарламенті вже заявили про необхідність захисту від нової ультраправої групи "Патріоти за Європу". Вона повинна бути "ізольована", заявила заступниця голови фракції Соціал-демократичної партії Німеччина (СДПН) у ЄП Катаріна Барлі (Katarina Barley) в інтерв'ю виданням редакційної мережі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен - її політсила стала найбільшою у новій фракції "Патріоти за Європу" в ЄП Фото: Louise Delmotte/AP/picture alliance

Фракцію "Патріоти за Європу" очолить голова ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла. Саме ця партія, яка отримала за результатами виборів до ЄП у Франції 30 мандатів євродепутатів, буде найчисельнішою в новій групі. Другою найсильнішою у групі стала націонал-консервативна угорська партія "Фідес" Орбана з одинадцятьма депутатами.

Ініціатором створення фракції виступив Віктор Орбан. Наприкінці червня, за день до того, як його країна перебрала на себе ротаційне головування в Раді ЄС, він оголосив про створення нової групи разом з чеським експрем'єр-міністром Андреєм Бабішем, який є головою ліберально-популістської партії "Акція незадоволених громадян", широко відомої як ANO ("Так"), і Гербертом Кіклем (Herbert Kickl), лідером правої Австрійської партії свободи (АПС).

Орбан вважається дружнім до Росії і в минулому блокував виділення допомоги ЄС для України. Наразі країною заблоковано виділення військової допомоги Україні обсягом 6,5 мільярда через Європейський фонд миру (ЄФМ). На адресу Орбана також лунало багато критики з боку ЄС та європейських столиць за його нещодавній візит до Росії.

За мир і проти війни

За словами Орбана, підписаний під час створення фракції так званий "патріотичний маніфест" обіцяє "мир, безпеку і розвиток" замість "війни, міграції і стагнації", за які несе відповідальність "брюссельська еліта". Новий альянс також виступає проти заходів із захисту клімату в рамках ініціативи ЄС "Європейський зелений курс" (European Green Deal).

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і лідер АПС Герберт Кікль під час презентації свого так званого "патріотичного маніфесту" наприкінці червня Фото: Tobias Steinmaurer/APA/picturedesk/picture alliance

До складу нової парламентської фракції увійшли 84 євродепутати з 12 країн. Серед них - італійська націоналістична "Ліга" Маттео Сальвіні, португальські праві популісти з партії "Досить" (Chega) та нідерландська ультраправа "Партія свободи" Герта Вілдерса.

Правоконсервативна фракція ЄКР стала четвертою найбільшою в ЄП

Зрештою "Патріоти за Європу" посунули на четверте місце за чисельністю депутатів правоконсервативну групу "Європейські консерватори і реформатори" (ЄКР). До складу останньої входять націонал-консервативна польська опозиційна партія "Право і справедливість" (ПіС) та італійська партія "Брати Італії" (Fratelli d'Italia), яку очолює прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні і яка вважається неформальною лідеркою ЄКР. За офіційними даними Європарламенту, до складу фракції ЄКР входить 78 євродепутатів.

ЄКР вже визначила свої пріоритети на наступну каденцію Європарламенту: протидія "перетворенню ЄС на наднаціональну наддержаву", боротьба з нелегальною міграцією і з її причинами, перегляд вже ухваленого рішення про поступову відмову від використання двигунів внутрішнього згоряння в ЄС. Серед іншого, ЄКР рішуче виступає за продовження надання підтримки Україні у її боротьбі з російською агресією.

Таким чином, в майбутньому Європарламенті з'являються три ультраправі фракції - на одну більше, ніж у попередньому складі цього органу. ЄП збереться на свою установчу сесію 16 липня, й до того часу політичні табори у ньому мають бути остаточно сформовані.