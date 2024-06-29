З'їзд "АдН" супроводжують масові протести

На з'їзді "Альтернативи для Німеччини" переобрали лідерів партії. Тим часом десятки тисяч людей в Ессені протестують проти правих популістів.

Понад 50 тисяч людей беруть участь у демонстрації проти партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) в Ессені в суботу, 29 червня, у зв'язку з проведенням там партійного з'їзду правопопулістів. Такі дані організаторів, поліція поки що не надала своїх щодо кількості учасників мітингу.

"На демонстрації проти АдН на цих вихідних вийшло більше людей, ніж членів цієї партії", - заявила представниця Gemeinsam Laut Лінда Каструп (Linda Kastrup). "АдН тут абсолютно не раді. Разом ми виступаємо за відкрите і демократичне суспільство", - додала вона.

Акції протесту почалися в Ессені ще напередодні, коли на вулиці вийшли близько 10 тисяч демонстрантів, а ще близько 7 тисяч брали участь в мітингу, який відбувся вранці 29 червня. За даними поліції, поблизу конференцзалу, де АдН проводить з'їзд, сталися заворушення - активісти нападали на представників правоохоронних органів і намагалися прорватися через загородження. Поліція застосувала перцевий спрей та гумові кийки, кількох людей затримали, передає агентство epd.

З'їзд переобрав лідерів АдН

Делегати дводенного з'їзду АдН переобрали на новий дворічний термін лідерів партії - Тіно Хрупаллу (Tino Chrupalla) й Аліс Вайдель (Alice Weidel).

У своїй вступній промові на заході Вайдель різко розкритикувала урядову коаліцію Німеччини: "Шановний уряде, забирайтеся нарешті, звільніть шлях для нових виборів!".

У програмі з'їзду АдН - призначення нового правління партії, а також визначення напрямку її європейської та зовнішньої політики.

Нагадаємо, АдН досі займала євро- й україноскептичну позицію, а критики закидають їй тісні контакти з Кремлем і поширення проросійських кліше в Німеччині.