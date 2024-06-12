Зустріч лідерів G7 в Італії: саміт складних рішень

Підбадьорена і в гарному настрої завдяки успішному результату на європейських виборах правопопулістська прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вирушає на саміт Великої сімки (G7). Італія, яка нині головує у цьому клубі провідних індустріальних країн світу, організовує зустріч у віддаленому від громадськості розкішному готелі Borgo Egnazio в сільській місцевості Апулія серед оливкових гаїв.

Джорджа Мелоні подбала про багато деталей "її саміту", як вона його називає. Вона хоче представити південь Італії з його найкрасивішого боку і показати, що на колись бідному Півдні щось відбувається в економічному плані, у тому числі завдяки щедрим коштам ЄС, які надходять в Італію з фонду відновлення після пандемії. Окрім Італії, до G7 входять США, Канада, Японія, Франція, Великобританія, Німеччина та ЄС.

Джорджа Мелоні на висоті

"Серед великих європейських країн італійський уряд, безумовно, найсильніший", - впевнено заявила Мелоні перед тим, як відбути з Рима до Апулії. Справді, президент Франції, канцлер ФРН та прем'єр-міністр Великобританії наразі мають складнощі у своїх країнах. Еммануель Макрон призначив на 30 червня нові вибори, після яких існує загроза політичного зсуву праворуч. Олаф Шольц зазнав важкої поразки на європейських виборах для своєї коаліції-"світлофора" у складі СДПН, лібералів та "зелених". Крім того, у червоно-жовто-зеленій коаліції гаряче сперечаються щодо наступного федерального бюджету. У Великобританії консерватор Ріші Сунак, швидше за все, буде змушений передати свій кабінет лейбористам після виборів 4 липня.

На противагу до інших лідерів в Європі, у Мелоні все прекрасно Фото: Remo Casilli/REUTERS

І тільки Мелоні може стверджувати, що комфортно перемогла на виборах до Європарламентузі своєю правою націоналістичною коаліцією. Тепер вона хоче мати важливий голос у ЄС і відповідно представити себе на G7. Її стосунки з президентом США Джо Байденом, який також бере участь у виборчій кампанії, дуже добрі. Обоє значною мірою мають згоду щодо трансатлантичних питань та підтримки України в її захисті від Росії.

Зброя і гроші для України

Тема України є головною на порядку денному для семи держав, які надають Києву основну фінансову та військову допомогу. У консультаціях в Апулії візьме участь український президент. Йому потрібно більше далекобійної зброї, боєприпасів і ще більше можливостей у протиповітряній обороні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц уже пообіцяв підтримати закупівлю більшої кількості засобів протиповітряної оборони у країн G7 і не тільки. Досі деякі європейські країни, які мають системи протиракетної оборони Patriot, стримуються у постачанні Україні цих комплексів.

Що стосується розгортання західних військових в Україні, то країни G7 не мають щодо цього єдиної позиції. Тоді як Франція і Великобританія відкриті для відрядження своїх інструкторів і радників в Україну, Німеччина, США та Італія виступають категорично проти цього кроку. Олаф Шольц прагне домогтися конкретних зобов'язань щодо відновлення України після війни. Сім країн-учасниць саміту та ЄС хочуть домовитися про надання Україні ще 50 мільярдів доларів. Гроші мають бути залучені у вигляді спільного кредиту, який потім буде повільно виплачуватися за рахунок надходжень від заморожених російських державних активів. Також будуть обговорюватися можливі шляхи припинення війни. Деякі глави держав та урядів G7 поїдуть у суботу до Швейцарії на міжнародну мирну конференцію, організовану Україною. Однак країна-агресор Росія на ній не буде присутня.

Нові плани з Африкою

Мелоні як головуюча за круглим столом, хоче зосередитися і на покращенні співпраці з Африкою у постачанні сировини та енергії, ланцюгах поставок та управлінні міграційними процесами. 12 гостей з країн Африки та Індо-Тихоокеанського регіону запрошені обговорити з лідерами G7 збільшення інвестицій в Африку та спільне виробництво там для Європи екологічно чистої енергії.

Ініціативи щодо Африки такого кшталту у рамках Великої сімки уже були. Чого не вистачає, так це конкретних фінансових зобов'язань і рівноправної співпраці, пояснює перед зустріччю неурядова організація Oxfam. Країни G7 могли б ефективно боротися з голодом в Африці лише трьома відсотками своїх річних витрат на оборону. "Урядам G7 вдається інвестувати величезні кошти в озброєння, але коли справа доходить до боротьби з голодом, вони раптово не мають в кишені жодного центу", - заявив Тобіас Гаушильд (Tobias Hauschild) з німецького відділення Oxfam напередодні зустрічі в Італії.

За даними іншої неурядової організації ONE, яка займається наданням допомоги в цілях розвитку, фінансові зобов'язання Заходу перед Африкою за останні роки фактично зменшилися. З іншого боку, борги стрімко зростають. Обслуговування боргу, дедалі частіше за кредитами від Китаю, вже позбавляє деякі африканські країни повітря, згідно із заявою ONE до саміту Великої сімки.

Подальше обмеження міграції

Країни ЄС дедалі частіше пов'язують свою допомогу африканським країнам зі взаємними діями у сфері управління міграцією. ЄС намагається укласти міграційні угоди з Лівією, Тунісом, Йорданією та Єгиптом, щоб за можливості зупинити біженців і мігрантів у цих транзитних країнах. Гуманітарні організації критикують такий підхід, оскільки, на їхнє переконання, Європа таким чином хоче ухилитися від відповідальності.

Безпека понад усе: італіські військові обходять оливкову ділянку поблизу місця проведення саміту G7 Фото: Alessandro Garofalo/REUTERS

Мелоні, з іншого боку, обіцяє в своїй країні, що Італія більш-менш закриє свої кордони для мігрантів і передасть процедури надання притулку за її межі.

Нещодавно Мелоні надихнулася і Джо Байденом. Президент США видав указ, який суттєво обмежує можливість мігрантів просити притулку на південному кордоні США. Тепер мігранти можуть бути депортовані назад до Мексики без будь-якої процедури. У деяких країнах ЄС також лунають заклики уможливити пряме примусове повернення мігрантів, щоб убезпечити зовнішні кордони євроспільноти.

G7 закликає до припинення вогню у Секторі Гази

Велика сімка підтримає резолюцію Ради Безпеки ООН про припинення вогню у війні між ісламістською терористичною організацією ХАМАС та Ізраїлем. Резолюція була подана США. Сім держав і ЄС очікують, що ХАМАС негайно прийме умови припинення вогню, заявив високопоставлений дипломат ЄС перед зустріччю. Ізраїльські заручники повинні бути звільнені, а гуманітарні страждання палестинців у Секторі Гази мають бути припинені. Однак дипломатам неясно, чи Ізраїль повністю підтримує цю резолюцію.

Джорджа Мелоні почувається перед самітом повністю розслабленою. Вона заздалегідь приїхала до Апулії, щоб подарувати собі день відпочинку біля басейну, повідомляє Corriere della Sera. Зрештою, в історичному і вельми ексклюзивному готельному комплексі Borgio Egnazio також відпочивали такі світові зірки, як Мадонна і Джастін Тімберлейк.