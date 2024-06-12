Відновлення України - не красиві наміри, а реальна підтримка

На Конференції з відновлення України в Берліні укладено понад 100 угод. Що це за угоди й коли результати відчують в Україні? Міністерка економічного співробітництва Німеччини Свенья Шульце - в інтерв'ю DW.

Про головні підсумки міжнародної Конференції з відновлення України, яка 11 та 12 червня відбувалась у Берліні, DW поговорила з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньєю Шульце (Svenja Schulze).

DW: Пані Шульце, який найбільший результат міжнародної конференції з відновлення України, яка відбулась у Берліні?

Свенья Шульце: Ми справді увійшли в робочий режим. В Лугано ми заклали принципи, в Лондоні на останній конференції ми дуже сильно зосередилися на економіці. І тут нам вдалося досягти багатьох домовленостей, підписати конкретні контракти, стати до роботи, і це справді вирішальний крок уперед, оскільки Україні потрібні не красиві наміри, а реальна підтримка й допомога світу, і це стало дуже помітно тут.

Коли результати цієї конференції будуть відчутні на місцях в Україні?

Контакти між громадами дуже швидко відчуваються людьми на місцях. Пряма допомога на місцевому рівні, як стало зрозуміло тут, дуже швидко приносить результати. Я сподіваюся, що те, чого ми хочемо досягти завдяки "Skills Alliance for Ukraine" (ініціатива з підготовки фахівців для відбудови України, започаткована під час міжнародного форуму з відбудови в Берліні. - Ред.), швидко стане видимим. Ми хочемо допомогти краще навчати українців в Україні, але також і за її межами, щоб вони мали необхідні навички для відбудови. Я вірю, що це також стане помітним дуже швидко, і є ціла низка речей, які були узгоджені тут дуже конкретно, і я дуже сподіваюся, що це швидко стане відчутним для людей.

Свенья Шульце, міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Фото: picture alliance/dpa

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує домовленостей на мільярди євро. Чи вдалося цього досягти?

Ми ще оцінюємо це, тому що ще тривають переговори. Угоди ще укладаються. Ми знаємо, що вже є понад 100 угод, але ми проаналізуємо їх наприкінці конференції, тому що ще багато чого відбувається.

За оцінками Світового банку, для відновлення України знадобиться близько 500 мільярдів доларів. Чи мають європейські партнери достатньо коштів, щоб допомогти українцям відбудувати все, що зруйнувала війна Росії проти України?

Лише державними коштами тут не обійтися. У державних бюджетах не так багато грошей. І саме тому на цій конференції з відновлення було так важливо залучити всю бізнес-спільноту, тому що, коли Україна стане частиною ЄС, це буде цікавий ринок. Ми повинні досягти успіху в тому, щоб компанії інвестували в Україну, і тут були налагоджені дуже хороші зв'язки.

ППО - велика тема конференції. Чи вдалося досягти великих успіхів в цьому питанні, тому що відновлення без належного захисту, на жаль, не працює, і Зеленський також говорив про це, що не вистачає щонайменше сім систем Patriot? Чи вдалося вам досягти прогресу в цьому питанні?

Ця конференція присвячена відбудові, і саме тому основна увага була зосереджена на тому, як ми можемо зараз підтримати Україну, щоб відбудова була успішною, щоб вона була справді сталою і вела до ЄС. І, звичайно, однією з частин цього є те, що Україна хоче розбудовувати власну оборонну промисловість. Це було дуже важливою темою тут. Але інші теми краще не обговорювати публічно, і саме тому я не хочу брати участь у публічних спекуляціях.

Ще однією темою, яка стала предметом дискусій в Україні напередодні конференції з відновлення України, є відставка керівника українського Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма. Чи обговорювалося це під час зустрічей?

На зустрічах, це не відігравало такої великої ролі, тому що було багато міністрів з України, було багато міжнародних делегацій, і йшлося про конкретні питання: як нам організувати більше тренінгів? Як нам підтримати малі та середні підприємства? Як ми можемо посилити місцевий рівень? Яким є шлях до ЄС? Це були основні теми, над якими тут дуже інтенсивно працювали.