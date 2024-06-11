  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

Для відбудови України підготують 180 тисяч фахівців

Дмитро Шварц
11 червня 2024 р.

Німеччина та понад 50 міжнародних організацій, країн та компаній виступили з ініціативою підготовки і навчання кваліфікованих працівників для відбудови України. На реалізацію проєкту виділять понад 700 мільйонів євро.

https://p.dw.com/p/4gvVx
Відновлення житлового фонду в Україні
Відновлення житлового фонду в УкраїніФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Німеччина та понад 50 міжнародних організацій, країн та компаній виступили з ініціативою підготовки і навчання кваліфікованих працівників для відбудови України. Про старт ініціативи на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок, 11 червня, заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze). За даними Шульце, планується підготувати 180 тисяч фахівців з метою допомогти Україні відновити зруйновані лінії електропередач, лікарні та будівлі.

"Таким чином ми надаємо Україні важливу підтримку у часи війни та для відбудови. У разі руйнування Росією ліній електропередач, лікарень чи іншої інфраструктури українці матимуть знання та навички для їх відновлення", - пояснила Шульце.

Члени альянсу для відбудови України (Skills Alliance for Ukraine) виділять на реалізацію цієї ініціативи понад 700 мільйонів євро. Програма триватиме три роки і спрямована першочергово на молодь, жінок та внутрішніх переселенців.

Читайте також: ПАРЄ закликала конфіскувати державні активи Росії для відбудови України

Нагадаємо, на конференції з відбудови канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що крім найнагальніших потреб з відбудови зруйнованої Росією інфраструктури Німеччина хоче бути партнером у довгостроковій відбудові української економіки.

Говорячи про необхідність колосальних інвестицій у відбудову України, Шольц навів у своєму виступі оцінку Світового банку, який оцінює необхідні вливання у 500 мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Крім донорських коштів німецький канцлер розраховує й на активність німецьких інвесторів, яких глава уряду, за власним зізнанням, активно агітує вкладати гроші в Україну. 

Після війни чи зараз? Дискусія про відбудову міст України

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зруйновані будівлі та спалене авто внаслідок російського ракетного удару по Харкову, квітень 2024 року

Як відбудовувати Україну під час війни?

Як відбудовувати Україну під час війни?

Уряд Німеччини прагне залучати інвестиції в Україну вже зараз, не чекаючи на закінчення війни. У червні в Берліні відбудеться конференція з відбудови України. Очікується півтори тисячі учасників.
Економіка11 квітня 2024 р.
Palace Hotel Kharkiv - зруйнований внаслідок російських ударів готель у центрі Харкова

Президентка ЄБРР: Відбудовувати Україну треба, не чекаючи завершення війни

Президентка ЄБРР: Відбудовувати Україну треба, не чекаючи завершення війни

ЄБРР за два роки повномасштабної війни інвестував в Україну 3,8 мільярда євро. Президентка банку Оділь Рено-Бассо розповіла DW, на які проєкти йдуть інвестиції та чому відбудовувати країну потрібно вже зараз.
Економіка17 лютого 2024 р.
Мустафа Найєм йде з посади голови голови Держагентства відновлення

Найєм звільняється з посади голови Держагентства відновлення

Найєм звільняється з посади голови Держагентства відновлення

Мустафа Найєм звільняється з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль не відпустив його на конференцію з відбудови України в Німеччину.
Політика10 червня 2024 р.