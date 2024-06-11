Для відбудови України підготують 180 тисяч фахівців

Німеччина та понад 50 міжнародних організацій, країн та компаній виступили з ініціативою підготовки і навчання кваліфікованих працівників для відбудови України. На реалізацію проєкту виділять понад 700 мільйонів євро.

Німеччина та понад 50 міжнародних організацій, країн та компаній виступили з ініціативою підготовки і навчання кваліфікованих працівників для відбудови України. Про старт ініціативи на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок, 11 червня, заявила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze). За даними Шульце, планується підготувати 180 тисяч фахівців з метою допомогти Україні відновити зруйновані лінії електропередач, лікарні та будівлі.

"Таким чином ми надаємо Україні важливу підтримку у часи війни та для відбудови. У разі руйнування Росією ліній електропередач, лікарень чи іншої інфраструктури українці матимуть знання та навички для їх відновлення", - пояснила Шульце.

Члени альянсу для відбудови України (Skills Alliance for Ukraine) виділять на реалізацію цієї ініціативи понад 700 мільйонів євро. Програма триватиме три роки і спрямована першочергово на молодь, жінок та внутрішніх переселенців.

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Нагадаємо, на конференції з відбудови канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що крім найнагальніших потреб з відбудови зруйнованої Росією інфраструктури Німеччина хоче бути партнером у довгостроковій відбудові української економіки.

Говорячи про необхідність колосальних інвестицій у відбудову України, Шольц навів у своєму виступі оцінку Світового банку, який оцінює необхідні вливання у 500 мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Крім донорських коштів німецький канцлер розраховує й на активність німецьких інвесторів, яких глава уряду, за власним зізнанням, активно агітує вкладати гроші в Україну.