Шольц закликав бізнес інвестувати у відновлення України

Майбутнє України - у Євросоюзі, наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц, відкриваючи в Берліні конференцію з відбудови України. Не менш нагальним за відбудову канцлер називає захист України від ракетних ударів Росії.

"Найкраща відбудова - та, яку не треба робити", - з такими словами, відкриваючи у понеділок, 11 червня міжнародну конференцію з відбудови України, глава німецького уряду закликав партнерів негайно посилити захист України від російських ракетних і бомбових ударів. У конференції у Берліні беруть участь близько двох тисяч представників політики, громадянського суспільства і бізнесу з понад 60 країн світу.

Німеччина започаткувала торік ініціативу пошуку у країнах Заходу систем протиповітряної оборони, які партнери могли би передати Україні. Шольц у своєму виступі у Берліні при цій нагоді вкотре попросив партнерів підтримати захист українського неба "всім, що лише можливо".

Зеленський: потрібно щонайменше сім Patriot

Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті конференції у Берліні, нагадав, що Росія вже знищила своїми ракетними ударами близько половини електрогенерації України. Щоби захистити українську критичну інфраструктуру, потрібні щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot, зазначив український президент, слова якого наводить інформаційна агенція AFP. Зеленський у своєму виступі подякував канцлеру Шольцу за вже надані три зенітно-ракетні комплекси цього типу.

Водночас український президент закликав іноземних інвесторів вкладати гроші у будівництво нових енергетичних потужностей в Україні. "І тут ідеться не про гранти, а про високодохідні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Усе це разом із нами створить новий енергетичний фундамент, щонайменше десятки тисяч нових робочих місць і забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання", - зауважив Володимир Зеленський. За його словами, захист української енергосистеми і її відбудова - це й інвестиція в енергобезпеку Європи.

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Шольц: відбудова України - відбудова майбутнього члена ЄС

Олаф Шольц у своєму виступі наголосив, що крім найнагальніших потреб з відбудови зруйнованої Росією інфраструктури Німеччина хоче бути партнером у довгостроковій відбудові української економіки у контексті її європейської перспективи. "Коли ми говоримо про відбудову України, ми говоримо про відбудову майбутнього члена ЄС. Майбутнє України - у ЄС", - переконаний німецький канцлер. Говорячи про необхідність колосальних інвестицій у відбудову України, Шольц навів у своєму виступі оцінку Світового банку, який оцінює необхідні вливання у 500 мільярдів доларів протягом наступних десяти років.

Крім донорських коштів німецький канцлер розраховує й на активність німецьких інвесторів, яких глава німецького уряду, за власним зізнанням, активно агітує вкладати гроші в Україну. Найбільший потенціал української економіки канцлер вбачає у відновлювальній енергетиці і енергетичному використанні водня, а також у цифровізації та ІТ, оборонній промисловості, фармацевтичній галузі. Олаф Шольц нагадав, що війна не призвела до відтоку німецьких інвестицій з України, а товарооборот між країнами, всупереч війні, навіть зріс.