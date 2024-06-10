Найєм звільняється з посади голови Держагентства відновлення

Мустафа Найєм звільняється з посади керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль не відпустив його на конференцію з відбудови України в Німеччину.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм повідомив у понеділок, 10 червня, що написав заяву про звільнення з посади.

"Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", - написав він у Facebook.

За його словами, команда Агентства з листопада минулого року "почала стикатися з постійною протидією, спротивом". У своєму дописі він навів низку прикладів таких, за його словами, "штучних перешкод": скасування бюджету на проєкти з відновлення доріг, бюрократія та урізання зарплат команді.

"Звісно, були й помилки і недоліки, без яких неможливо втілювати у життя проекти такої складності і у таких умоваü", - додав Найєм. Він заявив, що перед звільненням звернувся до усіх правоохоронних і контролюючих органів з проханням перевірити рішення, які ухвалювала його команда.

Найєм зазначив, що свої проєкти Агентство реалізовувало завдяки підтримці міністерства та міністра інфраструктури (очевидно, маючи на увазі Олександра Кубракова) та додав, що після звільнення того це стало неможливим. "І останнє рішення голови уряду про скасування моєї офіційної участі у Конференції з відновлення України у Берліні це підтвердило", - резюмував він.

Читайте також: Німецька міністерка приїхала до Кубракова для підготовки в Берліні конференції з відновлення України, а його звільнили

Скандал з відрядженням Найєма до Німеччини

9 червня стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не погодив відрядження Найєма на міжнародну конференцію з питань відновлення України у Берліні 11-12 червня.

"Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження до Берліна без пояснення причин", - повідомив Найєм агентству Bloomberg . Видання зазначило, що відсутність представників Агентства на заході через внутрішньополітичні суперечки ризикує створити враження нібито відновлення не є пріоритетом для української влади.

Після цього "Дзеркало тижня " оприлюднило фото підписаної Шмигалем заяви. "Не згоден на ваше відрядження до м. Берлін з 8 по 12 червня", - йшлося у документі, сфотографованому чаастково.

За даними NV Бізнес , через це разом із Найємом заяви на звільнення написали "ключові співробітники Агентства" - перший заступник голови Андрій Івко та заступниця голови Валерія Іванова.

Шмигаль теж не поїде на конференцію в Берліні

Сьогодні "Лівий берег " опублікував фото, на якому видно, що під відмовою прем'єр попросив "підготувати звіти і аналіз завершення об'єктів II рівня захисту, а також пілотних проектів з відновлення". Джерела видання кажуть, що заяви Найєма - "спроба уникнути звіту з важливих питань", бо 12 червня Агентство мало представити уряду звіт про виконання відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об'єктах критичної інфраструктури та енергетики. Нібито саме тому Найєму відмовили у відрядженні.

Співрозмовники в уряді зазначили, що Шмигаль сам відмовився від участі в берлінській конференції "у зв'язку з зосередженням на внутрішній роботі". Уряд буде представлений першою віцепрем'єр-міністеркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Очікується, що президент Володимир Зеленський відкриє конференцію разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) і президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen).