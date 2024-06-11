Директор ЄБРР в Україні про підготовку енергосистеми до зими

На конференції з відновлення України в Берліні ЄБРР планує підписати угод на загальну суму понад 1 млрд євро. Директор ЄБРР в Україні та Молдові Арвід Тюркнер розповів в інтерв'ю DW, на які саме проєкти підуть гроші.

У Берліні 11 та 12 червня відбувається міжнародна конференція з відновлення України. Серед її учасників також Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові. DW скористалась нагодою, аби поговорити з ним про проблеми, з якими стикаються інвестори, коли вкладають гроші в країну, де триває війна, як на тлі постійних російських ракетних обстрілів підготувати українську енергосистему до зими, а також про те, чи були випадки зловживання виділеними на відбудову коштами.

DW: Пане Тюркнер, у що інвестує ЄБРР зараз, коли в Україні все ще точиться війна?

Арвід Тюркнер: З початку війни ми інвестували в українську економіку 4,2 млрд євро. На початку велика увага була приділена інфраструктурі - "Укрзалізниця", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Укрпошта". Ми хотіли, щоб економіка країни продовжувала працювати - їздили потяги, горіло світло, електроенергія надходила до домогосподарств і підприємств. Це був головний акцент.

Але ми також керуємося попитом, і ми були дуже здивовані тим, що приватний сектор також інвестує. У нас навіть є клієнти, які зараз, під час війни, починають перехід до екологічних процесів виробництва. Ми були вражені, коли побачили стійкість компаній приватного сектору, державних компаній, що керують інфраструктурою, а також муніципалітетів. Ми багато працюємо з муніципалітетами, бо вони забезпечують базові послуги, які потрібні населенню, зокрема внутрішньо переміщеним особам.

Що є основним пріоритетом роботи Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні?

Є кілька напрямків, у які ми інвестуємо. Одних з них - життєво важлива інфраструктура. Ще один - енергетична безпека. Також дуже важливі стійкість приватного сектора та продовольча безпека і торгове фінансування. Ми також займаємося великим торговим фінансуванням, тому що імпорт-експорт підтримують економіку. Є інвестиції в муніципальні компанії. Тобто йдеться про громадський транспорт, централізоване опалення, воду та каналізацію.

Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР в Україні та Молдові Фото: DW

Головним інструментом інвестування для нас є - розподіл ризиків. Оскільки банки досить ліквідні, тому їм не так сильно потрібне фінансування в поточній ситуації, але їм потрібно розділити ризики, які зросли під час війни. Тож ми поділяємо ці ризики та забезпечуємо різноманітність фінансування, так само як і багато малих і середніх підприємств.

Наскільки взагалі доречно говорити про відбудову, коли в країні триває війна і Росія завдає нових руйнацій? Звучить критика щодо інвестування у відбудову, коли Україні не вистачає боєприпасів, зброї, здатності належним чином захищатися...

По-перше, які є варіанти, якщо певні об'єкти будуть знищені? Подумайте про виробництво електроенергії, про централізоване теплопостачання, яке теж знищено, а зима не за горами.

Немає альтернативи ремонту чи заміні. Ми маємо зробити все можливе, щоб підготувати країну до зими. Отже, це безальтернативно, інакше країна не зможе продовжувати працювати, і ще більше людей виїдуть звідти.

Крім того, ми бачимо великий попит та ініціативу у приватному секторі щодо інвестування у власні компанії, у їхні виробничі процеси, у покращення виробництва попри війну. Країна дуже велика й деякі території менше постраждали від війни, ніж інші.

Інвестиції відбуваються навіть зараз. І ми підтримуємо це, де тільки можемо. Все що ми робимо зараз, щоб зберегти економіку здоровою, стійкою та працездатною, зменшить витрати на реконструкцію та відновлення пізніше.

Чи знаєте ви про якісь випадки нецільового використання коштів, які були інвестовані в Україну? Як ви це відстежуєте?

ЄБРР має добре налагоджені процеси, як, наприклад, контроль за використанням доходів від позик. Перш за все ми в основному працюємо з клієнтами, яких знаємо протягом багатьох років. У нас склалися стосунки, засновані на довірі.

Але також існують інструменти, дуже детальні угоди, за якими ми виплачуємо позики відповідно до прогресу будівництва чи інвестицій. Якщо йдеться про інвестиції в державному секторі, ми також дуже детально моніторимо закупівлі та здійснюємо спільні закупівлі.

Ми не стикалися з корупцією в наших інвестиціях. Ми бачимо, що Україна досягла значного прогресу, виріс індекс Transparency International, а також ми бачимо, що багато речей змінюється на краще. Існує новий закон про управління державними підприємствами, який, на нашу думку, є справді важливою віхою, розроблявся роками і тепер забезпечує велику прозорість в управлінні компаніями державного сектору.

Ми також допомагаємо Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України, яке відповідає за багато процесів державних закупівель у секторі інфраструктури. Ми допомагаємо переконатися, що у великих інфраструктурних проєктах немає корупції.

Підписання яких угод заплановано на Конференції з відновлення України в Берліні?

Я впевнений, що, враховуючи енергетичну ситуацію в країні, тема енергетики буде переважати під час усіх дискусій лише тому, що вона така термінова. Нам потрібно придумати хорошу відповідь, щоб переконатися, що країна добре переживе зиму.

Ми хочемо підписати угоди на суму понад 1 мільярд євро. Все це ми підпишемо під час конференції в найближчі два дні. У нас дуже щільний графік і все це підготовано.

Які кроки, на вашу думку, важливі нині, щоб підготувати Україну до зими?

Нам потрібно інвестувати в більш розподілену систему генерації електроенергії, щоб зробити її більш стійкою проти атак з боку росіян. Набагато легше знищити якусь велику електростанцію, ніж атакувати малі та диверсифіковані об'єкти виробництва енергії. Це те, що ми можемо почати зараз, щоб бути готовими до цієї зими. Більше в цьому напрямку треба зробити протягом наступних кількох років. Крім того, зелена енергія дуже важлива. Є багато інвестицій у наш трубопровід для сонячної та вітрової енергії. І знову ж таки, це займе трохи більше часу, тому що ці речі потрібно побудувати. Але це важливо почати зараз.

Централізоване теплопостачання на муніципальному рівні дуже важливе. Ми не можемо робити ставку на ще одну теплу зиму. Ми маємо переконатися, що люди залишаються там, де вони є, а не залишать країну.

Чи відчувається, що під час війни, що триває, інвестори змушені також думати, як захистити об'єкти, в які вони інвестують, від обстрілів?

Це дуже важливий аспект. ЄБРР разом з Укренерго інвестував у захисні споруди другого рівня, і я щойно відвідав один з них минулого тижня. Це масивна бетонна конструкція на зовнішніх трансформаторах, які дуже важливі для функціонування електричної мережі. Ці укриття захищають від атак дронів, а також від деяких ракет. Це хороший захист. Він гарантує, що ці 100 автотрансформаторних станцій функціонуватимуть навіть під час атак.

Чи можна сказати, що це майбутнє такого роду інвестиційних об'єктів в Україні - одразу думати про захисні укриття?

Поки триває війна, я вважаю, що ми повинні захищати критичну інфраструктуру від атак росіян. Сподіваюся, це колись зміниться в мирний час.

Чому зараз важливо інвестувати в Україну?

Зволікання ніколи не приносить користі. Щоб зберегти економіку, нам потрібно інвестувати. Тепер також є інструменти, які можуть допомогти інвесторам подолати деякі ризики, які вони побачать. Ми запрошуємо інвесторів приватного сектору інвестувати разом з ЄБРР, який може забезпечити певний захист і комфорт, оскільки ми дуже добре знаємо країну. Війна не повинна заважати нам інвестувати.

Пане Тюркнер, дякую за інтерв'ю!