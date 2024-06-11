У Берліні розпочалася конференція з відновлення України

Міжнародна конференція з відновлення України стартувала в Берліні. Її мета - створення міжнародних альянсів з економічної та соціальної допомоги країні.

У вівторок, 11 червня, в Берліні розпочалась конференція з відновлення України, яку відкрили канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент України Володимир Зеленський.

Проводячи дводенну конференцію, організовану спільно з Україною, уряд Німеччини має намір надати довгострокову перспективу щодо відбудови та стимулювати інвестиції. Йтиметься і про питання надзвичайної допомоги на тлі триваючих атак РФ. Обговорюватимуть також підтримку малих і середніх підприємств в Україні та пошук необхідних фахівців.

Широкий спектр учасників

На конференції очікують близько двох тисяч учасників із 60 країн - представників політики, міжнародних організацій, бізнесу, громадянського суспільства, муніципалітетів і регіонів.

Передбачається створення міжнародних альянсів з економічної та соціальної допомоги Україні, повідомила міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze). "Навіть під час війни йдеться про відновлення", - наголосила урядовиця та додала, що "людям потрібен дах над головою, електрика, діти мають ходити до школи". За її словами, зусиль тільки держав уже недостатньо, тому на захід запросили "широкий спектр" учасників.

"Конференція об'єднає уряди, 10 з яких - на рівні прем'єр-міністрів, компанії та організації для допомоги Україні. В умовах російського повітряного терору термінові рішення для української енергетики будуть нашим основним пріоритетом", - написав Зеленський у Telegram.

За оцінкою Світового банку, збитки Україні, завдані військовою агресією РФ, уже становлять щонайменше 486 мільярдів доларів.

Третя конференція з відновлення України

Напередодні міністерство закордонних справ ФРН повідомило, що на конференції Німеччина та Європейський Союз оголосять надання додаткових коштів для проєкту Німецького товариства з міжнародної співпраці в Україні. Проєкт отримає ще 30 мільйонів євро, що збільшить його фінансування до 75 мільйонів євро.

На знак солідарності з Україною ввечері 10 червня 147-метрову Берлінську радіовежу підсвітили кольорами українського прапора. У дні проведення конференції 11 і 12 червня це підсвічування збережеться.

Аналогічні конференції відбулися у швейцарському Лугано в 2022 році та в Лондоні у 2023-му.