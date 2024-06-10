ФРН та ЄС виділять нові кошти для відновлення України

Фінансування проєкту GIZ з відновлення України буде збільшено з 45 млн євро до 75 млн, заявили в МЗС Німеччини перед конференцією в Берліні.

На Міжнародній конференції з питань відбудови України Німеччина та ЄС оголосять збільшення фінансування проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на підтримку України. Ідеться про зростання фінансування на 30 мільйонів до загальної суми 75 мільйонів євро, зазначив у Берліні у понеділок, 10 червня, речник міністерства закордонних справ ФРН.

При цьому Німеччина збільшить свій внесок з 27 мільйонів на 12 мільйонів євро, а Європейська Комісія - на 18 млн до 36 млн євро.

За словами представника МЗС, проєкт є частиною стабілізаційної платформи МЗС ФРН. Його мета - надати конкретну підтримку задля зміцнення державних і громадських організацій у регіонах, що особливо постраждали від війни. У минулому завдяки цій ініціатві були оснащені українські сапери для розмінування міст і сіл від російських вибухових пристроїв, повідомив представник німецького МЗС. Крім того, в рамках цієї ініціативи в Україні забезпечується захист атомних електростанцій та підтримання енергопостачання після атак на українські електростанції.

Конференція з питань відновлення України триватиме в Берліні 11-12 червня. Участь у ній візьмуть близько 2000 учасників зі сфер політики і бізнесу, а також від міжнародних організацій. Оглядачі зазначають, що конференція не є класичною донорською, а має на меті створення мережі учасників відбудови України. У Берліні перебуває спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер.