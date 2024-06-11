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ПолітикаФранція

Макрон виключає свою відставку у разі перемоги ультраправих

Дмитро Шварц
11 червня 2024 р.

Президент Франції Еммануель Макрон не складатиме повноваження у разі перемоги на дострокових виборах ультраправого "Національного об'єднання".

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Президент Франції Еммануель Макрон
Президент виключив свою відставку у разі перемоги правих популістів на дострокових парламентських виборахФото: Stephane Lemouton/Bestimage/IMAGO

Президент Франції Еммануель Макрон виключив свою відставку у разі перемоги на дострокових парламентських виборах ультраправого "Національного об'єднання". В інтерв'ю виданню Le Figaro у вівторок, 11 червня, він наголосив, що існують чіткі правила для президента незалежно від результатів виборів, а термін його повноважень спливає у 2027 році. За словами Макрона, "права партія не визначає конституцію", "інституції чіткі, і президент не залежить від результатів (парламентських. - Ред.) виборів"

Нові парламентські вибори Макрон призначив на 30 червня внаслідок провальних результатів його альянсу на виборах до Європарламенту у Франції. У розмові з Le Figaro він підтвердтив своє рішення. Водночас Макрон заявив, що розширить правоцентристський альянс задля перемоги на нових виборах. Наступними днями він "протягне руку усім тим, хто готовий урядувати" з його партією. 

Макрон пояснив дві основні причини свого рішення про розпуск Національних зборів після впевненої перемоги ультраправої партії "Національне об'єднання" на виборах до Європарламенту у Франції.

Першою причиною він назвав відчуття безладу, викликане дебатами в парламенті, особливо в останні тижні, коли члени партії "La France insoumise" розмахували палестинськими прапорами посеред зали, хоча знали, що це заборонено. Також Макрон зазначив, що, незважаючи на його спроби протягом останніх двох років, йому так і не вдалося розширити свою більшість у парламенті.

Минулого тижня французький президент попередив, що ЄС ризикує бути "заблокованим" великою кількістю ультраправих євродепутатів в Європарламенті після виборів. 

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