Право голосу: у Франції під час голосування втік ув'язнений

Чоловік вийшов з виборчої дільниці, але не повернувся в автомобіль поліції, щоб поїхати назад до в'язниці. Він мав вийти на волю у 2026 році.

У Франції у неділю, 9 червня, ув'язнений з Арля скористався голосуванням на виборах до Європарламенту, щоб втекти. Як повідомляє AFP, ув'язнений отримав дозвіл на виїзд для того, щоб реалізувати своє право проголосувати на виборах, зазначили в судових колах. Згідно із повідомленням, чоловік утік, коли вийшов з виборчої дільниці після голосування і мав би повернутися в автомобіль поліції, що повинен був відвезти його назад до в'язниці.

За словами прокурора Тараскона Лорана Гумбо і профспілки працівників в'язниці, ув'язненого супроводжували співробітник служби пробації і тюремний охоронець. За даними прокуратури, він був засуджений до трьох років ув'язнення за торгівлю наркотиками і до вісьмох років за сутенерство. За інформацією профспілки, він мав вийти на волю у 2026 році.

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Утікач проявляв спокійну поведінку і вже кілька разів тимчасово виходив за межі в'язниці, пояснили в профспілці. "Ніщо не вказувало на те, що він має намір втекти, тим більше, що він майже відбув своє покарання", - ідеться у заяві профспілки, цитує AFP.

У відкритій в 1991 році в'язниці Арля утримуються засуджені до тривалих термінів ув'язнення або ті, хто представляє небезпеку.

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